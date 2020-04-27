Вирусолог назвал две причины большего числа людей с коронавирусом в России, чем в Китае

Вернувшиеся из-за рубежа соотечественники и нарушающие режим самоизоляции граждане способствуют увеличению числа заболевших коронавирусом в России. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал вирусолог Виктор Зуев, комментируя данные оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом о том, что РФ обогнала китай по количеству зараженных.

По информации российского оперативного штаба, число новых инфицированных коронавирусом в России за сутки увеличилось на 6 198 человек, а по общему показателю в стране зарегистрировано 87 147 случаев заражения. С такими данными Россия обогнала Китай по числу зараженных COVID-19, где вирус был обнаружен примерно у 84 тысяч человек.

Руководитель отделения микробиологии латентных инфекций вирусолог Института им. Гамалеи Виктор Зуев считает, что у прироста числа заболевших россиян есть две причины. Одной из них, по его словам, можно назвать непрекращающийся поток прибывающих из-за границы граждан.

«Мы продолжаем привозить из-за рубежа в больших количествах наших соотечественников, но ведь с момента начала эпидемии прошло уже четыре месяца. В начале января было сообщено о коронавирусной инфекции, и мы тут же приняли все меры [против ее распространения на территории России]. На всех постах были выставлены санитарно-эпидемиологические службы. Но вдруг появились два китайца, а потом еще несколько человек с коронавирусом. Это были завозные случаи, — отметил Зуев в комментарии ФАН. — Потом начала приезжать публика из-за рубежа, так как эти горе-туристы уезжали в феврале и марте, когда пандемия уже гуляла по планете. Им говорили, что это опасно. А потом за ними потянулись люди, которые вообще жили за рубежом. Конечно, их встречают в аэропорту, но это люди, которые едут сюда с большим знаком вопроса по здоровью. Неизвестно, где они были и с кем встречались. Поэтому когда прилетает каждый самолет — это кот в мешке. Больных госпитализируют, а это также колоссальная нагрузка на наши медицинские службы».

Второй причиной увеличения числа инфицированных людей являются нарушения многими из них введенного властями режима самоизоляции, утверждает вирусолог.

«Чуть только солнышко у нас засветило — и сразу видно людей на прогулках в парках и шашлыках. Но это не карантин! Я попадал в карантин по поводу вируса натуральной оспы, и тогда пришлось просидеть две недели не дома в окружении компьютера и своих родных, а в инфекционной клинике на Соколиной горе. Кругом ничего не было, кроме туалета и рукомойника. Я развлекался только тем, что пять раз в сутки делал зарядку. А сейчас все с ума сходят, что сидят дома так долго. С ума сходить можно по всякому поводу, но это звучит несерьезно. Таким образом, мы сами тоже подпитываем эту историю», — подчеркнул собеседник ФАН.

Напомним, в конце 2019 года появилась информация о первых массовых случаях заражения коронавирусом в китайском городе Ухань. Медикам удалось выяснить, что источником эпидемии стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. За пару месяцев инфекция распространилась по всему миру.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавирусной инфекции пандемией. По последним данным, COVID-19 выявлен у 3 млн человек. Число погибших превысило 207 тысяч человек.

ВОЗ назвала сроки изготовления вакцины от коронавируса. В организации сообщили, что ученые разработали 67 прототипов вакцин от коронавируса, три из них уже проходят клинические испытания.