ЛНА соблюдает перемирие, несмотря на провокации террористов ПНС

Тобрук, 27 апреля. Ливийская национальная армия (ЛНА) солидарна с призывом Европейского союза соблюдать гуманитарное перемирие в Ливии. Бригадный генерал ЛНА Халид Махджуб выразил уверенность в том, что бандформирования так называемого Правительства национального согласия (ПНС) не откажутся от боевых действий.

По словам главы Управления ЛНА по поддержанию морального духа, армия Халифы Хафтара поддерживает гуманитарное перемирие в любом виде.

«Однако проблема с этим всегда связана с другой стороной [ПНС], поскольку они представляют собой сборище ополченцев, а не самостоятельный институт ВС», — отметил он.

Халид Махджуб подчеркнул, что обещаниям террористов ПНС нельзя верить, поскольку они не соблюдают договоренности и не держат собственное слово.

«Когда было объявлено перемирие в прошлый раз, боевики не соблюдали его, а воспользовались им для террора гражданского населения и привлечения еще большего числа наемников и турецких БПЛА для убийства населения Ливии», — заявил бригадный генерал.

Следует отметить, что о нежелании джихадистов ПНС соблюдать перемирие ранее заявил Насер Аммар, глава резервных сил ПНС. Он пообещал разрешить подконтрольным ему боевикам и дальше совершать нападения на ЛНА, напрямую отказавшись следовать призыву Евросоюза остановить боевые действия.