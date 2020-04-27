Глава МИД Мавритании не планирует покидать пост и представлять интересы ООН в Ливии

Нуакшот, 27 апреля. Источник в Министерстве иностранных дел Мавритании опроверг слухи о возможном назначении главы ведомства Исмаила ульд Шейха Ахмада на пост специального посланника ООН в Ливии.

По данным сотрудника МИД, министр не писал заявления о сложении полномочий, а также не планирует представлять Организацию Объединенных Наций в североафриканском государстве. Он подчеркнул, что глава дипломатического ведомства продолжает работу в штатном режиме. Исмаил ульд Шейх Ахмад следит за судьбой граждан страны, которые в связи с распространением пандемии COVID-19 остались в других государствах и не могут вернуться на родину, заключил источник.

Информация о возможной отставке и последующем назначении министра иностранных дел Мавритании на пост спецпосланника ООН появилась в арабском сегменте СМИ. Первым слух распространил арабский ресурс Аpa news. Ранее официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмад Мисмари заявил, что должность представителя Организации в Ливии должен занять африканец, но не из соседнего государства. По его словам, именно это является ключом к успеху работы ООН, поскольку ни европейцы, ни американцы не смогут проникнуться чуждой для них ливийской культурой.