Баранец осудил созданные «оппозиционерами» онлайн-митинги

Москва, 27 апреля. Военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец осудил онлайн-митинги, созданные руками тех, кто организует акции в оффлайн.

Не так давно в России начались виртуальные митинги из-за ситуации с коронавирусом. Пользователи сервисов «Яндекс.Карты» и «Яндекс.Навигатор» массово оставляли комментарии против режима самоизоляции.

По мнению эксперта, онлайн-митинги — лицемерная разновидность борьбы с властью, «созданная руками тех же людей, которые отправляют народ на незаконные митинги, провоцируют власть и правоохранительные органы». По его мнению, псевдооппозиционеры не понимают, что самоизоляция — мера, которая поможет предотвратить распространение инфекции в интересах людей. Провокаторы не заботятся о том, чтобы Россия спаслась от эпидемии, а заинтересованы в расшатывании ситуации ради смены власти, считает Баранец.

«Это тщетные потуги, которые ничем не закончатся, так как преследуют они эгоистичные политические цели. Поэтому правительство поступает правильно, принимая или ужесточая законы, направленные на защиту людей от таких политических групп», — сказал военный обозреватель в беседе с «Экономикой сегодня».

Он не исключил, что «оппозиция», когда российские власти постепенно начнут выводить страну из самоизоляции, устроит новые митинги уже из-за того, что снятие мер якобы преждевременно.

«Россия должна быть готова к этому «политическому коронавирусу». Если потребуется ужесточение мер, то это решение будет верным. У страны должен быть полный пасьянс законов против незаконно протестующих», — подчеркнул Баранец.

Он напомнил, что в Гонконге, где накануне возобновились акции протеста, с нарушителями действуют строго по закону. Если население игнорирует прописанные в законе нормы, то полиция «абсолютно справедливо начинает жестко противостоять нарушителям», констатировал эксперт. России следует учесть неудачный опыт гонконгских митингов для разработки мер борьбы с нелегальными акциями протеста и попытками дестабилизировать ситуацию в стране, считает военный обозреватель.