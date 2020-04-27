Акцию «Бессмертный полк» проведут в режиме онлайн из-за коронавируса

Москва, 27 апреля. Акция «Бессмертный полк» в этом году будет проведена в режиме онлайн из-за эпидемии коронавируса. Шествие будет смонтировано из снимков участников войны, которые любой желающий сможет загрузить в единую базу данных. Его можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko, на официальном портале «Бессмертного полка» и на медиаэкранах Москвы.

Чтобы принять участие в акции, необходимо заполнить форму на сейте «Бессмертного полка», проекта «Банк памяти» или через сервисы Mail.ru, «Одноклассники» и «ВКонтакте». К созданию видеоряда планируется привлечь добровольцев, которые будут ежедневно обрабатывать загружаемые данные.

Напомним, что ранее российские власти приняли решение перенести проведение Парада Победы, который был запланирован на 9 мая. Причиной такого решения стала эпидемия коронавируса, которая с начала года охватила весь мир, включая Россию. На данный момент РФ еще не прошла пик заболеваемости. Специалисты полагают, что это произойдет либо в середине мая, либо в июне-июле. Президент РФ Владимир Путине заявил, что парад непременно будет проведен, когда закончится эпидемия.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются США, Испания, Италия, Германия, Франция и Китай. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу.