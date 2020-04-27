Пациент с коронавирусом свел счеты с жизнью в больнице Саратовской области

Саратов, 27 апреля. Пациент с коронавирусом свел счеты с жизнью в одной из больниц Саратовской области. Об этом сообщил первый заместитель регионального министра здравоохранения Станислав Шувалов во время брифинга.

По его словам, с момента начала эпидемии в Саратовской области скончались семь пациентов с коронавирусом. Шувалов уточнил, что ни у кого из этих людей инфекция не стала причиной смерти.

«Седьмой пациент скончался в выходные. <…> Не имея никаких видимых признаков заболеваний, кроме тех, от которых лечился, он принял решение покончить с жизнью», — рассказал замминистра.

Как отметил Шувалов, пациент уже готовился к выписке из стационара, и коронавирус не сыграл существенной роли в решении зараженного. Также заместитель министра сообщил, что сейчас органы внутренних дел ведут расследование этого случая.

По данным на 27 апреля, число заразившихся коронавирусом в Саратовской области превысило 300 человек. 22 новых случая выявили за минувшие сутки.