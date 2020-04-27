Пропускной режим с другими регионами введут на Алтае с 1 мая

Барнаул, 27 апреля. Пропускной режим введут в Алтайском крае на границах с соседними регионами с 1 мая, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Число пациентов с коронавирусом в регионе составило 311 человек. На дорогах оборудованы пропускные пункты, до конца месяца правоохранители наблюдают за ситуацией.

С 1 мая будет введен жесткий пропускной режим как в Кемеровской области. Всем выезжающим из Алтайского края будут выдавать постановления об обязательном 14-дневном карантине после возвращения в регион.

Власти считают, что во время майских праздников число въезжающих может увеличиться. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко пояснил, что все сибирские регионы находятся в схожей ситуации. Путешествующие на машине должны понимать, что им предстоит пройти карантин.

Ранее сообщалось, что с 1 мая в Свердловской области вводят обязательный масочный режим. Маски нужно носить в транспорте, в магазинах и во всех закрытых общественных местах. За нарушение масочного режима грозит штраф.

В Петербурге на майские праздники владельцам дач и арендаторам садовых участков разрешили выехать за город. При этом в Смольном назвали документы, которые необходимо иметь при себе.