Лавров заявил, что Россия продолжит способствовать урегулированию конфликта в Ливии

Москва, 27 апреля. Россия продолжит способствовать урегулированию конфликта в Ливии и искать пути выхода из глубочайшего кризиса в этой арабской стране. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Будем стараться искать пути выхода из глубочайшего кризиса, который обрушился на эту страну, после того, как натовцы, грубо нарушив резолюцию СБ ООН, в 2011 году разбомбили Ливию и фактически сломали это государство ради своей эгоистической, узкокорыстной цели сменить режим Муамара Каддафи», — сказал глава МИД РФ во время лекции для студентов МГИМО в формате видеоконференции.

Лавров констатировал, что с тех пор государство оказалось фактически брошенным и стало транзитной зоной для отправляющихся на юг боевиков и устремленных на север, Европу, незаконных мигрантов.

По словам дипломата, мировое сообщество в настоящее время «расхлебывает» результаты «авантюры», развязанной НАТО девять лет назад.

В январе этого года в Берлине состоялась международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и ряда других стран. Ее главными итогами стали призыв участников к прекращению огня в арабском государстве и обязательство воздержаться от вмешательства в конфликт, согласно эмбарго на поставку вооружений противодействующим сторонам.

В преддверии конференции важные переговоры по ливийскому урегулированию прошли в России. Москва организовала встречу командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара и главы нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файеза Сарраджа. Лавров отметил, что, несмотря на отсутствие прямого диалога между ливийскими участниками, переговоры не были безрезультатными, так как на них рассматривался документ, конкретизирующий режим прекращения огня.