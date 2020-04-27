Лавров исключил проведение саммита «нормандской четверки» из-за позиции Киева

Москва, 27 апреля. Проведение саммита в «нормандском формате» не имеет смысла из-за позиции Киева, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Ни о каком саммите речи быть не может, потому что все, что согласовано было в Париже, блокируется в работе контактной группы и в деятельности парламента украинского, и правительства украинского по причине той позиции, которые занимают киевские власти», — заявил Лавров, выступая с лекцией в формате видеоконференции для студентов МГИМО.

Ранее глава МИД РФ сообщил, что Россия не намерена договариваться о новом «нормандском саммите» до тех пор, пока не будут выполнены положения предыдущей встречи «четверки». Лавров подчеркнул, что Киев не желает общаться с представителями республик, а предпочитает обсуждать проблему лишь на «минских полях».

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в интервью Федеральному агентству новостей прокомментировал слова Лаврова. Он отметил, что новые встречи «нормандской четверки» могут последовать лишь после того, как старые исчерпают свой лимит. Джабаров убежден, что Франция и Германия, как гаранты выполнения минских договоренностей, в состоянии призвать Украины к ответу — однако не делают этого.