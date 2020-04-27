Бутина надеется, что политика не встанет на пути ее обращения в ООН

Говорить о соблюдении какой-либо социальной дистанции в тюрьмах невозможно; ситуация особо печальна на Западе. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказала политическая активистка Мария Бутина.

Открытое обращение

Мария Бутина вместе с родственниками россиян, которые пребывают в тюрьмах западных стран (США и Европы) в условиях пандемии коронавируса, подготовили и отправили открытое обращение председателю Совета Прав Человека ООН Элизабет Тихи-Фисслбергер.

Они напомнили, что комитет Совета Европы по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания (ЕКПП) опубликовал свод принципов обращения с лицами, находящимися в условиях несвободы, в контексте пандемии коронавируса (COVID-19). Так, комитет считает, что «государства — члены Совета Европы должны временно пересмотреть практику помещения людей в условия несвободы, насколько это возможно, отдав приоритет альтернативным санкционным мерам, поскольку именно тесный личный контакт способствует распространению коронавируса».

«В связи с вышесказанным, мы просим в это сложное время проявить гуманизм и ходатайствовать перед уполномоченными органами стран в тюрьмах которых содержатся граждане России, о временном изменении им меры пресечения на не связанную с лишением свободы, возможности отбывать наказание в России, а в необходимых случаях разрешить находиться в ожидании суда на Родине под гарантией предстать перед судом в назначенный срок после окончания пандемии», — говорится в обращении.

Обращение к Западу

Как отметила Мария Бутина, находиться в тюрьмах сегодня в условиях пандемии коронавируса — это очень тяжело. Люди содержатся в замкнутом пространстве. Это касается любой страны, заметила она.

«Это риски передачи инфекции, практически моментальной. Поэтому говорить о соблюдении какой-либо социальной дистанции, как это положено, невозможно. Ситуация особо печальна в западных тюрьмах. Мы буквально каждый день можем видеть сводки новостей, что происходит и в США, и в Европе. Неоднократно правительство многих стран выпускало постановления, говоря о том, что нужно минимально использовать меру содержания под стражей в качестве наказания или доследственной меры, пока дело находиться в стадии разбирательства. Многие страны, в том числе США, выступали с таким заявлением», — пояснила Мария Бутина.

Она подчеркнула, что постоянно поддерживает контакт с людьми, которые находятся в заключении (у них есть возможность периодически звонить).

«Я знаю, что там происходит. Это кошмар, иначе не назовешь. С другой стороны, я общаюсь с их родственниками, и это разрывает мне сердце. Но кроме сочувствия нужно, конечно, предпринимать какие-либо действия. Думаю, что это обращение в ООН возымеет вес, потому что организация неоднократно делала отдельные заявления по коронавирусу», — пояснила Мария Бутина.

Бутина отметила, когда она с родственниками заключенных готовила обращение, они надеялись, что политика останется в стороне. Раз западные страны говорят о важности человеческой жизни, то не должно быть никакого приоритета одной нации над другой.

«Получается, что, например, в США ряду заключенных изменили меру содержания под стражей. Россияне ничем не хуже. Наше обращение получило поддержку депутатов Госдумы, отдельную поддержку нам выразила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова», — добавила Бутина.

Несмотря на то, что русский язык является официальным в ООН, было решено сделать обращение конкретно на английском. По мнению организаторов, это позволит поднять вопрос содержания заключенных во время пандемии и среди англоязычной аудитории.