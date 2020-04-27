Гузееву дважды за два дня оштрафовали за лихую езду по пустой Москве

Москва, 27 апреля. Звезду передачи «Давай поженимся» Ларису Гузееву, записавшую скандальное обращение к москвичам за прогулки на карантине, дважды оштрафовали гаишники.

Оказалось, что взбесившаяся из-за чужой несознательности актриса лихо нарушает правила дорожного движения, не думая о том, что это также представляет опасность для других людей. Возможно, телеведущая решила, что самоизолировавшись в своей дорогой иномарке, может гонять по Москве, совершенно безнаказанно. Однако полицейские придерживались на этот счет другого мнения и привлекли Гузееву к ответственности.

По данным источника KP.RU, 15 апреля Lexus Гузеевой сфотографировали камеры фотофиксации, когда машина неслась со скоростью на 20-40 км/ч выше допустимой на том участке дороге. А буквально на следующий день она снова попалась за грубое нарушение установленного скоростного режима. Штрафы Гузеева пока не оплатила.

Известно, что недавно актриса нарушила режим самоизоляции, который соблюдала вместе со своей дочерью Ольгой и мужем Игорем Бухаровым. Причиной стали съемки в новом проекте.

Ставшее вирусным видео Гузеева опубликовала 28 марта. В описании к ролику было лаконично написано «Задолбало!». А на записи актриса, стоя у себя на кухне, ругала на чем свет стоит москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, гуляют по городу в таком количестве, что «яблоку негде упасть». По мнению актрисы, люди, которые ведут себя таким образом, не ценят ни свою жизнь, ни окружающих. Поэтому актриса посоветовала таким нарушителям убить себя об стену.