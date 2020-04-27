Знакомая Прилучного рассказала, как он подыскивал замену Муцениеце

Москва, 27 апреля. Проблемы в семье актеров Павла Прилучного и Агаты Муцениеце начались еще пять лет назад, когда у артиста пропали чувства к супруге и он стал активно подыскивать ей замену. Об этом заявила знакомая звезды сериала «Мажор» и художник по костюмам Геля Мигулова.

По ее словам, актер, имея жену и двоих детей, не стеснялся флиртовать с коллегами на съемках.

«Прилучный на площадке заставлял чувствовать себя желанной. Меня от него штырило. Я прекрасно знала, что у Агаты и Паши давно возник серьезный кризис», — рассказала Мигулова.

Одной из причин возникновения кризиса в браке стало желание Муцениеце вести блог о семейной жизни, считает она. Актер, который и так уставал от камер на работе, хотел отдохнуть дома, но жена преследовала его по пятам и снимала на видео.

Мигулова уверена, что актер испытывал стресс, поэтому стал пить и поднимать руку на супругу.

Как напоминает «Утро.ру», звезды решили разойтись в феврале этого года, но пандемия коронавируса помешала им оформить развод. Муцениеце недавно обвинила мужа в насилии, алкоголизме и попытке выгнать ее и детей на улицу, пишут «Дни.ру».

Актрисе, однако, поверили на слово далеко не многие. Например, музыкальный продюсер Андрей Разин призвал не поддаваться на провокацию и не верить синякам девушки.

Звезды после публичного скандала попытались жить вместе, но вскоре Муцениеце перебралась в московскую квартиру. Причем артисты «поделили» детей — Тимофей проводит время с папой, а Мия с мамой.