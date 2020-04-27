Три главных поправки в конституцию, которые начнут действовать сразу

Борьба России с распространением коронавируса актуализировала обновление основного закона страны. По данным ВЦИОМ, абсолютное большинство россиян считает важным внести в конституцию поправки, затрагивающие социальную сферу. Так, 95% граждан выступили за норму о доступной и качественной медицине, 94% — за признание детей приоритетом госполитики, а 92% — за поправку о защите прав трудящихся.

Каждая из предложенных поправок направлена на усиление социальных гарантий россиян, но что самое важное — начнет действовать сразу после принятия на общероссийском голосовании, потому что для этого все готово.

Речь идет в первую очередь о поправке, провозглашающей доступную и качественную медицинскую помощь. Кто бы мог подумать еще три месяца назад, что такая конституционная норма станет жизненно необходимой для граждан. Уже сегодня, ориентируясь на принципы предложенной поправки, государство обеспечивает россиян равными правами на получение высококвалифицированного лечения от новой инфекции.

Благодаря открытию новых больниц и госпиталей, привлечению кадров в медицинские учреждения, закупке дополнительного оборудования, техники и масштабному тестированию на коронавирус, России удалось добиться одного из самых низких показателей смертности от COVID-19 по всему миру: количество скончавшихся в стране почти в 70 раз меньше, чем в США.

Гарантировать развитие системы отечественного здравоохранения и после победы над пандемией призвана поправка о медицине, которая не позволит государству остановиться на достигнутом, а заставит его и дальше вкладываться в людей и их здоровье.

Второй по важности конституционной нормой является поправка об оказании гражданам адресной социальной помощи. Действительно, в условиях распространения коронавируса в группе особого риска оказались пенсионеры и семьи с детьми. Именно для того, чтобы социальная и материальная помощь как можно быстрее доходила до тех, кто в ней нуждается, необходимо обновить основной закон.

Для того, чтобы помочь семьям, руководство страны ориентируется на поправку, провозглашающую детей приоритетом государственной политики. Так, родителям назначены дополнительные выплаты в пять тысяч рублей на каждого ребенка до 3-х лет, ускорено получение пособий на детей от 3-х до 7-ми лет, а также производится выплата в три тысячи рублей на детей до 18-ти лет, а также всем гражданам, кто стал временно безработным.

Помимо этого, конституция призвана защитить права трудящегося населения России как наиболее уязвимого в условиях пандемии и экономического кризиса. Конечно, в сложившейся ситуации люди справедливо опасаются риска потерять работу или часть зарплаты. Однако уже принятые государством меры позволили обеспечить относительно невысокий рост безработицы: во-первых, бизнес продолжает сохранять занятость для получения господдержки, а во-вторых, банки выдают предпринимателям кредиты под 0% для выплаты зарплат сотрудникам.

Именно для того, чтобы и дальше помогать трудящемуся населению, государство не вводит режим ЧС и ЧП. Известно, что при таких режимах работодатель может в любой момент расторгнуть договор с сотрудником без объяснения причин и прекратить исполнять свои обязательства по контрактам.

В условиях борьбы с коронавирусом россияне убедились в эффективности власти, которая уже сегодня демонстрирует приверженность новым конституционным принципам, несмотря на перенос сроков голосования по обновлению основного закона. После победы над пандемией и закрепления всех поправок в конституцию, Россия выйдет на новый уровень социального государства, в котором каждому без исключения будет гарантирована достойная и благополучная жизнь.

Проголосовать за обновление основного закона можно будет на общероссийском голосовании, которое состоится сразу после выхода России из режима самоизоляции. Наряду с изобретением вакцины против коронавируса, объявление новой даты голосования станет символом победы страны над пандемией.