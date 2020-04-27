Депутат Гаврилов объяснил, почему «Зулейха» оскорбляет не только мусульман

Скандал с сериалом «Зулейха открывает глаза» должен послужить уроком отечественным СМИ и кинематографу. Об этом заявил депутат Госдумы Сергей Гаврилов в комментарии Федеральному агентству новостей.

Сериал Егора Анашкина, снятый по одноименной книге Гузели Яхиной, рассказывает историю татарской крестьянки, семью которой раскулачили в 30-е годы XX века. Картину, несмотря на большие ожидания и звездный каст, подвергли жесткой критике практически с момента выхода на экраны. Создателей ленты обвинили не только в искажении истории, но и оскорблении чувств верующих.

Дело в том, что в одной из сцен сериала в качестве имен политических заключенных были использованы имена российских представителей мусульманского духовенства, в том числе верховного муфтия России Талгата Таджуддина, председателя Духовного управления мусульман РФ и Совета муфтиев России Равиля Гайнутдина и известных исламских богословов. Кроме того, смутила представителей духовенства и постельная сцена, снятая в мечети.

Как сообщал ранее РБК, глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить сериал «Зулейха открывает глаза» на предмет оскорбления чувств верующих. В комментарии Федеральному агентству новостей депутат подтвердил эту информацию и рассказал, почему встал на сторону духовенства в разразившемся скандале.

«Этот вопрос сейчас особенно чувствительный. Не только потому, что наступил священный месяц Рамадан и многие, да почти все верующие многомиллионной исламской уммы в этот праздник молятся дома и лишены возможности посещать мечети. Как вы знаете, мы в преддверии 75-летия Великой Победы, и, безусловно, многие люди и старшего поколения, и молодые ищут в том числе на телевидении — поскольку все прикованы к ТВ из-за самоизоляции — нового взгляда на уроки войны», — сказал Сергей Гаврилов в комментарии ФАН.

Главное здесь — духовное, моральное и политическое единство народа, представителей всех национальностей и конфессий. Депутат напомнил, что именно это единство сломило наступление нацистской Германии, которая считала, что многонациональность и многоконфессиональность были слабостью Советского Союза. Логично, что скандал с сериалом «Зулейха открывает глаза» задел чувства не только мусульман, считает Гаврилов.

«Мы не просто живем бок о бок рядом, мы помогаем друг другу, постигаем друг друга. Для нас исламские праздники — тоже праздники. Так же, как мусульмане, и во времена смуты, и войн поддерживали нас, были близки русскому народу. Поэтому оскорбленными здесь чувствуют себя не только мусульмане, но и многие православные. Я как православный человек, у которого четверо детей, крайне болезненно воспринимаю ситуацию не только с унижением, оскорблением мусульман, но и вообще с таким лагерно-криминальным взглядом на уроки войны», — сказал Сергей Гаврилов.

Парламентарий добавил, что при всем этом не добивается уголовного или какого-либо другого наказания для создателей сериала.

«Ни я, ни мои коллеги из комитета не ищем наказания. Нам не нужны уголовные дела, разоряющие карманы штрафы для кинематографистов. Мы с уважением и любовью относимся к деятельности прекрасных актеров: и Сергея Маковецкого, и Чулпан Хаматовой. <…> Просто, когда появляются такие ошибки, которые многие воспринимают как оскорбление, нам нужно извлекать из них уроки», — объяснил парламентарий.

Сергей Гаврилов выразил надежду, что со стороны создателей сериала последуют извинения за скандальные сцены сериала.

«Надеемся, что будут принесены необходимые извинения, и этот урок послужит большему пониманию друг друга, поиску понимания друг друга. Мы считаем, что инцидент может быть вполне исчерпан. Он очень полезен оказался, как ни странно. <…> Все понимают, что это был неприятный и досадный эпизод», — сказал депутат.

Депутат также ответил актеру сериала, народному артисту России Сергею Маковецкому. Ранее он заявил, что «чувства истинно верующих оскорбить нельзя».

«Что касается того, что истинно верующие не могут быть оскорблены, — это ошибка. Напомню, что крупнейшие войны в истории человечества начинались именно с оскорбления религиозных чувств верующих. Думаю, что больших жертв, чем во время религиозных войн, мы не испытывали в истории. Люди по-разному это воспринимают. Кто-то чувствует досаду, кто-то считает, что это оскорбление — испытание его веры, а кто-то уходит в радикализм. Чтобы нам всерьез заниматься профилактикой радикализма и экстремизма, мы должны избегать подобного рода инцидентов и искать взаимопонимание», — сказал Гаврилов.

Депутат выразил благодарность представителям мусульманского духовенства за их «терпение и понимающее отношение» к инциденту с сериалом. Чтобы понять масштаб проблемы, Гаврилов предложил представить, что скандальная сцена касалась представителей не мусульманского, а христианского богословия.

«Мы бы, наверное, были оскорблены, если бы государственные СМИ позволили себе оскорбительные высказывания в отношении, например, Сергия Радонежского, Александра Невского или крупнейших богословов, Серафима Саровского. Поэтому, считаю, необходимым образование и воспитание — они должны быть сутью подготовки будущих деятелей культуры», — считает Сергей Гаврилов.

Речь идет не только о деликатном и уважительном отношении к таким тонким материям, как чувства верующих. По мнению Гаврилова, необходимо изменить характер отношений между конфессиями, зрительской аудиторией и средствами массовой информации.