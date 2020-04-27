Кабмин выделил 6 млрд рублей для снижения ставок по льготной ипотеке. ФАН-ТВ

Правительство России выделило 6 млрд рублей субсидий для снижения ставок по ипотечным займам. Средства для льготной ипотеки под 6,5 % годовых выданы, чтобы возместить банкам недополученные доходы. Об этом глава кабмина Михаил Мишустин сообщил сегодня, 27 апреля, во время оперативного совещания с вице-премьерами.

«По инициативе президента правительство приняло постановление о выделении 6 млрд рублей субсидий для снижения ставки по ипотечным займам на покупку нового жилья до уровня, не превышающего 6,5% годовых. Эта мера будет действовать до 1 ноября этого года и поможет тем, кто планировал в ближайшие месяцы улучшить свои жилищные условия, а также поддержит строительную индустрию в сложный период», — отметил председатель правительства России Михаил Мишустин.

Председатель правительства заявил, что в России начал действовать второй пакет мер поддержки граждан и экономики. Освобождены от НДФЛ доплаты медицинским работникам, это касается врачей, которые помогают бороться с коронавирусом. Расширена программа беспроцентного кредитования среднего и крупного бизнеса. Также предпринимателям, которые наиболее пострадали на фоне эпидемии, выделят средства для выплат зарплат работникам. Предусмотрены меры поддержки для системообразующих предприятий.

Все эти шаги позволят решить задачи, о которых говорил президент на совещании с членами правительства 15 апреля.

Напомним, сейчас в России зафиксировано больше 87 тысяч случаев коронавирусной инфекции.