Кабмин предложит Путину варианты изменения ограничительных мер из-за коронавируса

Москва, 27 апреля. Правительство доложит президенту РФ Владимиру Путину о вариантах изменения ограничительных мер, рекомендованных экспертами. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«В ближайшее время нам надо будет доложить президенту о возможных вариантах изменения ограничительных мер, которые рекомендованы специалистами с учетом складывающейся эпидемиологической ситуации», — заявил глава кабмина на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Мишустин напомнил, что ранее вице-премьер Татьяна Голикова и глава Роспотребнадзора Анна Попова обсудили с ведущими учеными, вирусологами и эпидемиологами ситуацию с коронавирусом и эффективность принимаемых мер. Участники встречи высказали свои предположения об ограничительных мерах, их сроках и изменении. Голикова и Попова обобщили выводы экспертов и на их основе сформулировали концепцию и методические рекомендации для каждого региона.

По данным на 27 апреля, число заболевших коронавирусом в РФ увеличилось до 87147, за минувшие сутки было выявлено 6198 новых случаев заражения. Количество летальных случаев увеличилось на 50 за сутки и достигло 794.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что самые эффективные меры в борьбе с коронавирусом связаны с различными режимами изоляции, и здесь важно найти золотую середину.

Представитель Кремля подчеркнул, что в условиях коронавируса главная задача властей заключается в том, чтобы обеспечить стабильность системы здравоохранения. Песков сообщил, что 28 апреля Путин проведет совещание с руководителями субъектов РФ по вопросам борьбы с коронавирусом.