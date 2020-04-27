Вирусолог призвал власти РФ разрешить людям гулять в парках, соблюдая дистанцию

Доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский выступил против штрафов за передвижение на личных автомобилях без электронных пропусков в крупных городах страны, а также против запрета прогулок в парках.

По мнению Алексея Аграновского, введенные в России ограничительные меры, направленные на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции, не всегда оправданы.

«На мой взгляд, штрафы за нарушение режима изоляции не всегда оправданы. Мне бы хотелось, чтобы наверху об этом задумались. Например, наложение штрафов на владельцев автомобилей камерами уличного видеонаблюдения, как это происходит в Москве, я считаю неправильным. Не надо бить рублем. Сейчас и так люди оказались в тяжелых условиях. Может быть, за рулем старенькой «шестерки» находился пенсионер, который был в изоляции на подмосковной даче, а ему позвонили соседи и сказали, что у него в квартире трубу прорвало? Вот он поехал и получил штраф в пять тысяч. Это никуда не годится. К тому же опасности для окружающих человек, сидящий в своей машине, не представляет», — заметил Аграновский в беседе с Федеральным агентством новостей.

Вирусолог полагает, что внимание властей в первую очередь должно быть направлено на то, чтобы обеспечить врачей всем необходимым, а не на то, чтобы наказывать нарушителей режима самоизоляции.

«Надо беречь врачей. У них должны быть все защитные средства. И не только в Москве, а везде — даже там, где пока что единичные случаи заражения. И, конечно, надо выплатить медикам все обещанные дополнительные выплаты. Все административные усилия должны быть направлены на это. А общие правила самоизоляции должны соблюдаться не из-под палки, а по уму. Все должны понимать, почему нужно избегать мест массового скопления и соблюдать социальную дистанцию. Но прогулки в парках, например, не должны быть под запретом. Потому что в парке при соблюдении дистанции люди имеют весьма мало шансов заразиться. А для иммунитета и хорошего настроения свежий воздух необходим. То есть в каких-то местах патрули должны проявлять активность, а в каких-то — нет. Не надо людей совсем загонять в угол квартиры», — считает Аграновский.

Он подчеркнул, что сейчас ни одно государство не знает, что на самом деле эффективно в борьбе с COVID-19.

«Полноценная и адекватная статистика по новой коронавирусной инфекции появится позже, когда острота проблемы снимется. Тогда будет накопление данных, можно будет сравнивать разные страны, смертность в них в соответствующие периоды в предыдущие годы. И тогда можно будет говорить, какие меры оказались эффективны, кто лучше всех справился с проблемой. И, может быть, окажется, что были правы белорусы или шведы. Но я это не утверждаю. И я не думаю, что Россия, которая сегодня обогнала Китай по числу выявленных зараженных, выйдет на первое место по уровню распространения коронавируса. Здесь мы США не догоним, можно быть спокойными. Думаю, мы близки к плато эпидемии, после которого прирост заболеваемости пойдет вниз», — добавил Аграновский.

Ранее он оценил эффективность обязательного масочного режима, который вводится в разных регионах РФ.