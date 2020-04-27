Главврач больницы в Коммунарке опроверг информацию о массовых увольнениях медперсонала

Москва, 27 апреля. Никаких массовых увольнений из больницы в Коммунарке не было, никто из младшего медицинского персонала с момента начала работы учреждения не ушел. Об этом заявил главврач больницы Денис Проценко.

Ранее в некоторых СМИ появилась информация, что десятки сотрудников младшего медицинского персонала в марте и апреле якобы уволились из новой московской больницы из-за несоответствующих условий труда и отсутствия необходимых средств защиты. Проценко опроверг эти данные.

«В штате больницы сейчас работают 385 медицинских сестер, все они оформлены как сотрудники нашей больницы. Никаких массовых увольнений нет! Помимо этого, 15 сотрудников младшего медицинского персонала, ни один из них с момента начала работы Коммунарки не уволился. Прочий медперсонал — 137 человек. Все это сотрудники, оформленные по трудовым договорам в ГКБ 40», — написал он на своей странице в Facebook.

Главврач Коммунарки подчеркнул, что медучреждение обладает всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты «в более чем достаточном количестве».

Проценко также прокомментировал сообщения о невыплате зарплат работникам больницы.

«Хотел бы разъяснить, что речь идет о сотрудниках частной компании, с которой у больницы был заключен гражданско-правовой договор на выполнение работ в больнице. То есть они не являлись сотрудниками ГКБ № 40 (медицинского комплекса в Коммунарке. — Прим. ФАН), а работали на аутсорсинге», — добавил главврач.

Он уточнил, что больница вовремя выполнила свои финансовые обязательства перед компанией согласно контракту.

Напомним, что городская клиническая больница №40 в Коммунарке — это новый медицинский центр, который в связи с эпидемией коронавируса стал местом лечения пациентов с COVID-19. За прошедшие сутки в больницу поступило 78 человек. В общей сложности на лечении находятся 644 больных.