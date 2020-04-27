Live: Что такое киберспорт, и почему это спорт?

Большой спорт ушел на карантин. Из больших спортивных зрелищ остался только чемпионат Белоруссии по футболу. В условиях практически полного спортивного вакуума особенно заметным стал киберспорт. В турнирах по киберспорту принимают участие знаменитые футболисты, хоккеисты, баскетболисты и другие звезды большого спорта. Однако простые жители России плохо представляют, что такое киберспорт и почему стоит следить за достижениями людей в компьютерных играх.

Как компьютерные игры превратились в спорт, какие навыки нужны киберспортсменам? Где грань между компьютерной игроманией и тренировками киберспортсмена? Как устроена индустрия киберспорта, пользуются ли такие соревнования популярностью у букмекеров? Должно ли государство поддерживать киберспорт?

На эти и многие другие вопросы мы ответим в ходе нашего прямого эфира!