Путин 28 апреля обсудит с губернаторами обстановку с коронавирусом в России

Москва, 27 апреля. Президент РФ Владимир Путин во вторник, 28 апреля, проведет совещание с губернаторами о ситуации с COVID-19, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«На завтра готовится совещание с руководителями субъектов России как раз по вопросам борьбы с коронавирусом», — заявил представитель Кремля, уточнив, что встреча пройдет в онлайн-формате.

Кроме того, Песков отметил, что на этой неделе глава государства может обратиться к нации с новым заявлением в связи с эпидемией коронавируса.

Отметим, что обращение ждут, ведь 30 апреля истекает режим нерабочей недели, введенной для противодействия распространению коронавируса. Россияне (вне зависимости от возраста) соблюдают режим самоизоляции и не покидают дома без веской необходимости. Сам Песков сегодня заявил, что пока делать какие-то прогнозы о продлении режима самоизоляции — все равно, что тыкать «пальцем в небо».