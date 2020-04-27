Сингапурские ученые рассчитали дату окончания эпидемии коронавируса в России

Сингапур, 27 апреля. Эпидемия коронавируса в России завершится 20 июля. Таким прогнозом поделились ученые Сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD), результат работы которых опубликован на сайте заведения.

Аналитики представили прогнозы для разных стран. В России, по мнению сингапурских экспертов, вспышка коронавируса пойдет на спад уже после 20 мая, а 20 июля можно будет говорить об окончательной победе над инфекцией, передает «Царьград».

Что касается США, где сейчас насчитывается больше всего заразившихся, то там эпидемия может завершиться только 27 августа. Чуть раньше, чем Соединенные Штаты, по расчетам сингапурских аналитиков, коронавирус покинет Великобританию, Германию и Францию, сообщает телеканал «360». В Китае же, где и были зарегистрированы первые случаи, вспышку коронавируса побороли еще 9 апреля, считают ученые SUTD.

По данным на 27 апреля, в России выявлено 87 147 случаев заражения коронавирусом, пишет «Утро.ру». 6198 заразившихся в нашей стране зарегистрировали за минувшие сутки. За весь период наблюдений зафиксировано 749 летальных исходов, выздоровели 7349 человек.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, когда Россия может выйти на плато по коронавирусу. По его оценке, это случится уже в середине мая. Представитель Кремля отметил, что в июне можно ждать улучшения ситуации.