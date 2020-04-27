Россия подошла во всеоружии к гибридной войне Запада под ширмой COVID-19

Миром овладел коронавирус. Однако помимо него на планете происходят и некоторые другие события, объективно имеющие не менее важное значение. Это, например, обвал фондовых и сырьевых рынков, включая рынок углеводородных энергоносителей, и гигантская денежная эмиссия в исполнении центробанков «коллективного Запада».

При этом одни говорят о системном кризисе, который поразил весь мир, а другие — о блицкриге глобальной гибридной войны, которую западные и, прежде всего, англосаксонские элиты сейчас развязали против остального человечества под ширмой COVID-19. Это не просто разные точки зрения на один и тот же процесс. Это вопрос жизни и смерти. Потому что стратегия выхода из кризиса и стратегия победы в войне предполагают совершенно разные матрицы действия, и ошибка здесь почти неизбежно приведет к катастрофе.

Как при этом оценивать опубликованный недавно Международным валютным фондом (МВФ) очередной рейтинг экономик мира по паритету покупательной способности (ППС) их валового внутреннего продукта (ВВП) за 2019 год?

В парадигме «выхода из кризиса» можно сказать, что на фоне нынешней всемирной самоизоляции под флагом пандемии COVID-19 эти цифры представляют в большей мере уже академический, чтобы не сказать — исторический, интерес. Вот и «свежей» цифири за 2019 год уготована, скорее всего, та же роль, которую в советское время играла статистика 1913 года, — то есть некоей «точки отсчета», с которой будут сопоставляться текущие результаты.

А в парадигме «победы в войне»?

Следует сказать, что сам показатель ВВП: хоть по номиналу, хоть по ППС, — достаточно лукав. Он был создан и внедрен в интересах крупных транснациональных корпораций, подменив национальную идентичность экономики идентичностью территориальной. Это далеко не одно и то же, поскольку последняя определяется вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства.

Но поскольку иной системы финансово-экономических координат у нас на сегодня нет, приходится все измерять «в попугаях» долларового эквивалента ВВП. Все-таки хотя бы общую тенденцию и динамику соотношений между экономиками разных стран по нему уловить можно. Поэтому постараемся «раскопать», что к чему, как можно глубже.

Для начала приведем здесь данные топ-10 национальных экономик 2019 года по версии МВФ (ВВП ППС, в млрд долл.), с небольшими, но необходимыми дополнениями, которые касаются роста национальных экономик: как абсолютного, в млрд долл., так и относительного, в процентах.

Таким образом, мы видим почти 8%-ный рост экономики КНР, 7%-ный — Индонезии, 6%-ный — Индии. Далее следуют США с 4% роста, затем сразу четыре страны с примерно 3%-ным увеличением: Россия, Бразилия, Великобритания и Франция. И, наконец, «отстающие» Япония с Германией, где рост не достиг даже отметки в 2,5%.

По абсолютному приросту ВВП ППС за 2019 год Россия занимает 6-е место в мире, лишь 2 млрд долл. уступая Японии.

Интересно, что МВФ значительно выше оценивает результаты экономик РФ и КНР, чем они сами. Так, прирост отечественного ВВП, согласно данным Минэкономики РФ, составил всего 1,3% — почти в 2,5 раза меньше, чем следует из цифр МВФ. Китайские товарищи оценивают темп увеличения своей экономики в 6,1% — почти на четверть ниже оценки МВФ. Заметим, что для нашей страны «скрытые» 1,8% ВВП — это 79 млрд долл., а для КНР «скрытые» 1,876% — это вообще 512 млрд долларов!

Единственно адекватное объяснение этого парадокса может заключаться в разных методиках подсчета статистических показателей при пересчете из национальных валют в доллары США.

А теперь посмотрим на то, каков объем реального сектора (промышленность + строительство + добыча полезных ископаемых + сельское хозяйство + транспорт) ведущих мировых экономик.

Как можно видеть, по этому параметру Россия в настоящее время является 5-й по размеру производящей экономикой мира, обходя 126-миллионную Японию и 81-миллионную Германию, но уже около 400 млрд долл. уступая 273-миллионной Индонезии. США в этом рейтинге занимают всего лишь 3-е место, отставая уже не только от КНР, но и от Индии.

При этом Китай в 2019 году произвел больше продукции реального сектора, чем следующие за ним пять национальных экономик, вместе взятые, и примерно четверть общемировой товарной продукции.

Что касается абсолютных цифр прироста РСЭ, то здесь все не так просто, линейной зависимости нет, а потому данный показатель определить гораздо сложнее. Но в первом приближении картина выглядит примерно так:

Таким образом, реальный сектор экономики демонстрирует весьма необычную и во многом неожиданную страновую динамику.

Прежде всего, это касается гигантского и непропорционального «плюса» в США и Великобритании, что может быть связано с возвращением штаб-квартир американских и британских ТНК на национальную территорию в связи, соответственно, с «трампономикой» и Brexit.

В Германии промышленное производство сокращалось на протяжении всего 2019 года, то же самое справедливо и для Японии. В менее выраженный, но все-таки «минус» ушли экономики Франции и Бразилии, что заставляет предположить наличие аналогичных результатов для макрорегионов континентальной Европы и Латинской Америки в целом.

Что касается России, то несмотря на все объявленные санкции и перманентный кризис наша страна продемонстрировала пусть небольшой, но рост реального сектора экономики — и подошла к 2020 году, что называется, «во всеоружии».

В целом, из отчета МВФ следует, что прошлый, 2019 год был годом предельной мобилизации и концентрации национальных экономик. А такого рода мобилизация — верный признак подготовки к войне, свидетелями начала которой все мы, похоже, стали в 2020 году.