Малышева раскритиковала прогноз о дате окончания вспышки COVID-19 в России

Известный российский врач и телеведущая Елена Малышева скептически отнеслась к прогнозу иностранных ученых относительно того, что в России с коронавирусной инфекцией будет покончено к середине лета.

Доктор медицинских наук и профессор прокомментировала Федеральному агентству новостей заявление сингапурских аналитиков из университета SUTD о том, что вспышка COVID-19 завершится в России к 20 июля.

«К сожалению, все математические расчеты, которые делаются во время этой вспышки, не выдерживают никакой критики, — отметила Малышева. — Поэтому всерьез анализировать их нет никакого смысла».

Ведущая программ «Здоровье» и «Жить здорово!», выходящих на Первом канале, обратила внимание, что ученые из Сингапура сначала рассчитали, что, например, в Нью-Йорке от новой коронавирусной инфекции умрут 200 тысяч человек. Но всего через неделю они уже сказали, что 50 тысяч.

«Все математические расчеты не учитывают мощь современной медицины, которая в эту вспышку доказывает умение всего за одну неделю расшифровывать геном вируса, — подчеркнула собеседница ФАН. — Дальше — за ближайшие две недели создать все тесты, в течение двух месяцев создать тесты на антитела. И в течение одного месяца решить, какими лекарствами лечить и что делать».

Малышева призналась, что относится к подобным заявлениям примерно так же, как знаменитый шведский химик, инженер и изобретатель Альфред Нобель.

«Он был человеком ученым, но все-таки не впечатлялся расчетами математиков, — сказала доктор медицинских наук. — Поэтому я не вижу смысла анализировать математические анализы, которые не берут в учет то, что делается в реальной жизни».

Ранее сингапурские аналитики из университета SUTD заявили, что Россия уже прошла пик пандемии COVID-19, и он пришелся на 24 апреля. Ученые ожидают, что к 20 мая эпидемия стихнет на 97%, к 28 мая — на 99%, и к 20 июля вспышка окончательно завершится.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией в РФ 87147 зараженных, включая 6198 — за последние сутки. 7346 (+579) человек выздоровели, 794 (+50) умерли.