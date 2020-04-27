Резкий скачок заболевания коронавирусом во Владикавказе связали с митингом

Владикавказ, 27 апреля. Число зараженных коронавирусом в Северной Осетии за последние сутки увеличилось на 148, количество зарегистрированных в регионе случаев коронавируса достигло 549. Об этом сообщила пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

По данным Роспотребнадзора, прирост заболевших коронавирусом в регионе увеличился с 13% до 37%. В ведомстве отметили, что резкий скачок числа зараженных вызван тем, что жители республики не соблюдают рекомендации врачей, нарушают режим самоизоляции и не пользуются средствами индивидуальной защиты.

«На это могло повлиять посещение массовых мероприятий нашими гражданами, в том числе и участие в митинге, который прошел 20 апреля», — добавили в пресс-службе.

Ранее жители Владикавказа устроили несанкционированный митинг на площади Свободы, протестуя против карантина. На встречу с участниками незаконного митинга вышел глава Северной Осетии Вячеслав Битаров, он призвал выступающих к конструктивному диалогу.

По данным Следственного комитета РФ, участие в незаконном митинге приняли около 2 тысяч человек. Около 50 участников митинга получили наказание в виде административных арестов на срок до 15 суток.

По данным на 27 апреля, число заболевших коронавирусом в РФ увеличилось до 87147, за минувшие сутки было выявлено 6198 новых случаев заражения. Количество летальных случаев увеличилось на 50 за сутки и достигло 794.