«Аэрофлот» взыскивает с обанкротившейся АК «Трансаэро» 1,8 млрд рублей

Москва, 27 апреля. Арбитражный суд Москвы назначил к рассмотрению на 8 июня иск «Аэрофлота» к авиакомпании «Трансаэро» на 1,8 млрд рублей. Поводом к иску послужило положительное сальдо в 1,5 млрд рублей в пользу «Аэрофлота» по соглашению о перевозках пассажиров с «Трансаэро», заключенному в 2012 году.

В 2017 году авиакомпания «Трансаэро» была признана банкротом с долгом в 229 млн рублей. Жертвами неэффективной финансовой политики компании стали более 4,5 тысячи ее работников, выстроившихся в очередь за выходными пособиями и зарплатами. В 2018 году правоохранительные органы объявили директора компании Александра Бурдина в международный розыск по заочно предъявленному обвинению в невыплате зарплаты и растрате в 1,3 млрд рублей. За годы процедуры банкротства долги компании увеличились: на конец 2018 года налоговики и Пенсионный фонд имели к «Трансаэро» претензий более чем на миллиард. На торгах выставляются лайнеры Boeing и несколько тысяч запчастей к ним. Большая часть торгов осталась без желающих приобретать имущество.

До 2016 года компания«Трансаэро» являлась вторым по количеству обслуживаемых пассажиров перевозчиком в России. Банкротство сопровождается чередой скандалов: в прошлом году Центробанк усмотрел в действиях акционеров «Трансаэро» недобросовестные действия по манипулированию рынком и неправомерному использованию инсайдерской информации при продаже акций почти на 200 млн рублей, когда компания уже находилась под наблюдением арбитражного управляющего.