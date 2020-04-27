США усиливают группировку F-35 на Аляске для захвата Арктики

Военный эксперт Сергей Ермаков считает, что Соединенные Штаты Америки делают из Аляски плацдарм для захвата Арктики.

Ранее агентство Defense Express сообщило, что к 2021 году США должны развернуть на Аляске группировку из 54 истребителей пятого поколения F-35A Lightning II. По замыслу Пентагона это должно позволить им значительно укрепить свое боевое присутствие в Арктике, а также пограничных с Россией районах.

Предполагается, что ударные самолеты будут развернуты на авиабазе ВВС США Эйельсон, расположенной на Аляске. Первые два истребителя появились там в апреле 2020 года. F-35 поддержат базирующиеся в регионе истребители F-22 Raptor.

«Усиление авиационной группировки имеет важное стратегическое значение для США в борьбе за военное присутствие в Арктике, которое несколько лет назад активизировала Россия. Это позволяет, в случае конфронтации, сразу получить преимущество в воздухе, что является критически важным в боевых действиях настоящего», — говорится в публикации, однако официального подтверждения от Пентагона пока не поступало.

В материале также отмечается, что авиабазы на Аляске дают возможность ВВС США контролировать районы пусков ракет стратегических подводных лодок ВМФ России, а также маршруты патрулирования самолетов стратегической авиации.

По мнению военного эксперта Центра военно-политических исследований РИСИ, начальника сектора проблем региональной безопасности Сергея Ермакова, ястребиная политика Соединенных Штатов Америки не прекращается даже во время затронувшей все человечество пандемии коронавирусной инфекции.

«У них никто не отменял курса на сдерживание стратегических противников, поэтому мы видим продолжающееся воплощение в жизнь долгосрочных планов по сдерживанию России и Китая. Переброска F-35 – это как раз и есть свидетельство того, что Соединенные Штаты активно перевооружаются, причем это происходит как в сфере обычных вооружений, так и в сфере ядерных. Они в том числе пытаются, как в годы холодной войны, расширять географию своего присутствия, усиливая вот такие узловые точки», — заявил эксперт в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей.

Самолеты F-35 также могут быть переброшены на Аляску для того, чтобы противодействовать планам руководства Минобороны РФ по оснащению морской авиации гиперзвуковыми ракетными комплексами «Кинжал». Ранее стало известно, что комплексы будут интегрированы в боевой состав Военно-морского флота (ВМФ), соответственно надводные корабли и подводные лодки смогут в режиме реального времени выдавать координаты целей для самолетов-носителей МиГ-31. С появлением гиперзвуковых «Кинжалов» российский флот сможет поражать цели практически в любом районе Арктики, прилегающем к берегам Российской Федерации, ведь новые ракеты способны поражать цели на расстоянии до 2 тысяч километров.

«Мы видим, что эти базы на Аляске усиливаются не просто так, это действительно стратегический регион для последующего захвата Арктики и одновременно с этим угроза России и Китаю. А что касается в целом Арктики: то это действительно борьба за регион, которая сейчас идет полным ходом. Американцы здесь боятся того, что у России есть серьезные успехи, определенные преимущества, и надо отметить, что США сейчас еще очень активно подталкивают к такому противодействию России своих союзников по НАТО», — продолжает собеседник ФАН.

Напомним, Российская Федерация намерена построить в Арктике две станции предупреждения о ракетном нападении, которые обезопасят границы государства. В настоящий момент там уже активны две станции на западной границе — в Ленинградской и Калининградской областях, одна в южной части (Краснодарском крае), одна в Оренбургской области и еще три в Иркутской области, Алтайском и Красноярском краях. Ранее президент РФ Владимир Путин сообщал, что Москва никому не собирается грозить из Арктики, однако намерена обеспечить свою безопасность в этом регионе.