Вирусолог предупредил об опасности заражения COVID-19 от больных без симптомов

Москва, 27 апреля. Больные с COVID-19 могут распространять инфекцию без проявления явных симптомов в виде чихания или кашля во время разговора, поскольку количество вируса в глотке может быть очень высоким — порядка триллиона частиц. Об этом рассказал вирусолог, директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета, доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН Александр Лукашев.

Эксперт отметил, что инфицированные SARS-СoV-2 нередко становятся заразными еще за три дня до появления симптомов, а пик их опасности для окружающих наступает примерно за день до их проявления. Однако когда симптомы все же становятся явными, заразность больного начинает снижаться.

Вирусолог объяснил, что хотя «вирусный» аэрозоль действительно формируется наиболее активно при кашле и чихании (последнее не характерно для COVID-19), срабатывает и при обычном разговоре, пусть и менее интенсивно.

«А количество вируса в глотке при этом может быть очень высоким еще до появления симптомов, у некоторых инфицированных — порядка триллиона вирусных частиц. Поэтому разговор на близком расстоянии, ближе полутора — двух метров, может привести к заражению. Это лишний раз подчеркивает важность соблюдения дистанции», — рассказал специалист Kp.ru.

Соблюдение социальной дистанции в период эпидемии является одним из главных условий пребывания в общественных местах, в том числе в транспорте.

В Москве тем, кто не выполняет требование по дистанцированию в общественном транспорте, грозит штраф в размере пяти тысяч рублей.