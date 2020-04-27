Турецкие отели откажутся от шведского стола из-за коронавируса

Анкара, 27 апреля. Турецкие отели откроются в конце мая для внутреннего туризма, но будут работать по новым правилам для обеспечения эпидемиологической безопасности туристов, сообщил министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой.

Эрсой анонсировал новые правила для отелей, которые вступят в силу с запуском внутреннего туризма в конце мая. Отели откажутся от системы питания «шведский стол», вместо этого постояльцам предложат комплексное меню и сервис «а ля карт».

Для открытия отель должен получить сертификат об отсутствии коронавируса. При этом разрешается использовать лишь половину номерного фонда, а на территории отеля необходимо обеспечить социальное дистанцирование. Число столиков в ресторанах и шезлонгов на пляже будет уменьшено вдвое. Сотрудники отеля будут проходить медосмотр ежедневно, а работать в средствах личной защиты – перчатках, масках и специальной одежде, пишет «Газета.ру».

Особые меры из-за коронавируса затронут и авиаперелеты. Эрсой сообщил, что на борту самолета будет введена рассадка с учетом социальной дистанции. Кроме того, будет ограничено число пассажиров на яхтах или других видах водного транспорта.

Министр не исключил, что Турция может возобновить авиасообщение с теми странами, где пандемия пойдет на спад и не будет новых случаев заражения. Эрсой считает, что иностранный туризм в стране возобновится в конце августа.