В День российского парламентаризма депутаты и сенаторы вспомнили о первой Госдуме

27 апреля законодатели отмечают свой профессиональный праздник — День российского парламентаризма. Именно в этот день по старому стилю в 1906 году начал свою работу первый в истории нашей страны демократический институт — Государственная дума Российской империи. Федеральное агентство новостей выяснило, помнят ли об этом празднике депутаты и сенаторы, и какое значение ему придают.

Первый демократический институт

Двухпалатный парламент в России появился вопреки, а не благодаря мнению верховного правителя страны, императора Николая II. Этому способствовала революция 1905 года, которая фактически заставила царя учредить «особое законосовещательное установление, которому предоставляется предварительная разработка и обсуждение законодательных функций».

Выборы в первый демократический институт состоялись 26 марта 1906 года. Они не были прямыми, а проходили посредством избрания выборщиков по четырем куриям — землевладельческой, городской, крестьянской и рабочей. При этом квоты по куриям были распределены довольно несправедливо. Так, в крупных городах выборы были двухступенчатые, в губерниях трехступенчатые, а для крестьян устанавливалась четырехступенчатая система. Такое ограничение приводило к тому, что выборщики из курий представляли разное количество избирателей. Например, выборщик от землевладельцев мог представлять 2 тысячи избирателей, от горожан — 7 тысяч, от крестьян — 30 тысяч, а от рабочих — 90 тысяч.

Также существовали избирательные цензы, которые не позволяли голосовать женщинам, лицам моложе 25 лет, учащимся, военнослужащим, ряду национальных меньшинств, а также не имеющим собственного жилья. Стоит отметить, что большинство левых партий и организаций бойкотировали выборы в I созыв Думы.

Так, в Российской империи появился первый демократический институт — Государственная дума. Этот представительный орган, согласно императорскому указу, вначале ограничивался совещательными функциями, напомнил в комментарии ФАН депутат Госдумы, заслуженный юрист РФ Павел Крашенинников («Единая Россия»).

«В 1905 году император принял полумеру, которую на самом деле мало кто в стране мог понять. Манифест 20 февраля 1906 года дополнительно определил законодательные функции Государственной думы. В итоге первый созыв просуществовал 72 дня, после чего был распущен. Однако это был первый представительный орган, который был нацелен на то, чтобы обсуждать законодательные или иные вопросы, а также эти законы принимать», — сказал Крашенинников.

Заседания Государственной думы тогда проходили в Таврическом дворце в Петербурге. Первые парламентарии трудились по шесть дней в неделю, а единственным выходным было воскресенье — и то в этот день им часто приходилось работать в библиотеке. Домой депутаты приходили глубокой ночью, а с утра снова шли на заседание в Таврический дворец.

Учиться на ошибках прошлого

В память о первом заседании в России был установлен День российского парламентаризма 27 апреля. Такой законопроект в 2012 году разработали спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Государственной думы Сергей Нарышкин. Праздник был призван популяризировать деятельность российского парламента.

«Напомню, что в 1906 году, в царской России, выборы прямыми быть никак не могли. Большевики, придя к власти, устанавливали свои ограничения, например, не пускали бывших эксплуататоров и священников. В конституции 1993 года, на мой взгляд, были прописаны для наших граждан максимально равные возможности. Поэтому День российского парламентаризма — это хорошая дата. В этот день мы вспоминаем ошибки и уроки прошлого, и сравниваем то, каким наше общество и законотворчество было тогда и сейчас», — отмечает Павел Крашенинников.

Своим профессиональным праздником 27 апреля называют российские парламентарии в обеих палатах. Однако никто не отмечает этот день «за столом», праздник законодатели всегда встречают на работе. Так, депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ) старается проводить этот день в школах, где рассказывает подрастающему поколению о роли парламентаризма в истории страны.

«День российского парламентаризма важен с точки зрения переосмысления депутатами всех уровней своей роли и значимости, особенно в период кризиса. В этот день я и мои коллеги стараемся встречаться со школьниками, чтобы рассказывать о самом институте парламентаризма, о его народной сущности. Важно, чтобы наши парламентарии соответствовали не только дореволюционному, но и советскому опыту, понимали нужды народа, язык людей и их проблемы», — сказал он.

В ЛДПР напомнили, что традиционно в это время в Санкт-Петербурге проводится заседание Совета законодателей, где участвуют депутаты и сенаторы. Очень символично, что мероприятие проводят именно в Таврическом дворце, где в свое время заседала первая Государственная дума и зарождалась история российского парламента, считает депутат Госдумы, замруководителя фракции Ярослав Нилов.

«Для нас этот праздник имеет большое значение, так как ЛДПР является старейшей парламентской партии в современной России. В этот день мы стараемся проводить встречи с молодежью. Это важно, поскольку без ориентиров и без вовремя данного совета мы можем потерять подрастающее поколение. То, что переживает сегодня мир, уже было сто лет назад. Мы должны учить подрастающее поколение уметь делать выводы из прошлого и не повторять его ошибок», — добавил он.

Депутат Михаил Емельянов («Справедливая Россия») убежден, что у каждого парламентария в России должно быть сильное чувство ответственности перед своими избирателями.

«Я работаю в Госдуме уже много созывов и могу сказать, что без повышенного чувства ответственности в депутатах делать нечего. Когда я в первый раз избирался, за меня голосовало более ста тысяч человек. Их интересы мне предстояло отстаивать и защищать, и я рад, что не разочаровал их своими делами», — сказал он.

Парламент — зеркало общества

Политолог Алексей Мартынов убежден, что День российского парламентаризма важен не только в качестве профессионального праздника депутатов.

«Депутаты и сенаторы, все они такие же обычные люди, которых мы выбираем в качестве своих представителей. И сто лет назад, и сегодня парламент — зеркало нашего общества», — добавляет политолог.

Праздник 27 апреля призван обозначить роль парламентаризма в защите интересов всех граждан России и политически признать значение представителей народа в управлении государством, считает сенатор Сергей Рябухин.

«Мы помним, к чему приводит авторитарное управление, когда исполнительная власть диктует свою волю, — сказал он в разговоре с ФАН. — Благодаря философии и другим общественным наукам люди пришли к выводу, что в обществе нужен баланс исполнительной и представительной власти, которую формирует народ. Я очень горжусь, что инициатором этого выступила и Валентина Ивановна Матвиенко. Она сумела своим авторитетом убедить остальных законодателей в нужности этого дня».

По мнению вице-спикер Совета Федерации Галины Кареловой, День российского парламентаризма — это еще одна возможность для дополнительного информирования граждан о деятельности законодательных органов власти, основных направлениях, планах и приоритетах.

«Открытость, взаимодействие с гражданским обществом, гражданами, научно-экспертным сообществом, некоммерческими организациями — залог повышения эффективной работы законодателей, их оперативного ответа на общественные запросы», — подчеркнула Карелова в беседе с ФАН.

Напомним, в современной России выборы являются всеобщими, равными, прямыми и проходят при тайном голосовании. Российский парламент — Федеральное собрание — также состоит из двух палат. Государственная дума состоит из 450 депутатов, а в Совете Федерации заседают 170 членов. Существенная разница между двумя палатами состоит в том, что Совфед утверждает законы, принятые Госдумой, структурируется по непартийному принципу и не может быть распущен президентом.

Еще одна особенность — каждый субъект назначает в палате регионов по два представителя (от законодательной и исполнительной ветвей власти). Первые выборы состоялись 12 декабря 1993 года в день всенародного референдума по конституции. Действующий президент РФ Владимир Путин 14 марта подписал закон о внесении поправок в Конституцию России. Если он будет одобрен при проведении народного голосования, то роль Государственной думы и Совета Федерации существенно усилится.

Так, депутаты смогут утверждать кандидатуру премьер-министра, его заместителей и федеральных министров (за исключением отдельных министров, руководство деятельностью которых осуществляет президент). Сенаторы получат право прекращать по представлению президента полномочия судей Конституционного суда, Верховного Суда, судей кассационных и апелляционных судов — в случае совершения ими поступков, порочащих честь и достоинство судьи.

Кандидатуры для назначения на должность главы Счетной палаты и половины от общего числа аудиторов ведомства будет вносить в Совфед президент. Руководители федеральных органов исполнительной власти, ведающие вопросами обороны и безопасности, внутренних дел, юстиции, иностранных дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций, а также прокуроры регионов будут назначаться президентом по итогам консультаций с Советом Федерации.