ЛНА назвала ПНС многонациональной террористической бандой, выявив состав ее наемников

Триполи, 27 апреля. Ливийская национальная армия (ЛНА) заявила, что нелегитимное по условиям Схиратских соглашений Правительство национального согласия (ПНС) является многонациональной террористической группировкой. В доказательство тому силы фельдмаршала Халифы Хафтара обнародовали состав группировок ПНС.

Статистические данные по иностранным наемникам «правительства» Файеза Сарраджа опубликовал близкий к ЛНА Twitter-аккаунт. В заявлении Ливийской армии говорится, что в рядах ПНС 20% составляют террористы из ИГ1 и «Аль-Каиды»1 (обе организации запрещены в РФ), 20% боевиков из Мисураты, поддерживающих главу «МВД» ПНС Фатхи Башагу, всего 15% из разрозненных бандформирований Триполи, 30% переброшенных из турецких военных лагерей сирийских наемников, в том числе недобитых джихадистов, 10% преступных элементов из Чада и Нигера и только 5% — бойцы местных ополчений.

Many people in turhona served in the old Libyan army so its remains strong, moreover the town is well armed. I won’t forget that ???? There is deep animosity in the town towards outsiders particularly Turks and Syrians mercenaries in general and towards the GNA Muslim brotherhood???? pic.twitter.com/ji2ouwLbZZ