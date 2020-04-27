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ЛНА назвала ПНС многонациональной террористической бандой, выявив состав ее наемников

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ЛНА назвала ПНС многонациональной террористической бандой, выявив состав ее наемников

Триполи, 27 апреля. Ливийская национальная армия (ЛНА) заявила, что нелегитимное по условиям Схиратских соглашений Правительство национального согласия (ПНС) является многонациональной террористической группировкой. В доказательство тому силы фельдмаршала Халифы Хафтара обнародовали состав группировок ПНС.

Статистические данные по иностранным наемникам «правительства» Файеза Сарраджа опубликовал близкий к ЛНА Twitter-аккаунт. В заявлении Ливийской армии говорится, что в рядах ПНС 20% составляют террористы из ИГ1 и «Аль-Каиды»1 (обе организации запрещены в РФ), 20% боевиков из Мисураты, поддерживающих главу «МВД» ПНС Фатхи Башагу, всего 15% из разрозненных бандформирований Триполи, 30% переброшенных из турецких военных лагерей сирийских наемников, в том числе недобитых джихадистов, 10% преступных элементов из Чада и Нигера и только 5% — бойцы местных ополчений.

Напомним, невзирая на объявленное 18 марта гуманитарное перемирие, Правительство национального согласия систематически нарушает режим прекращения огня. Спустя неделю после вступления в силу необходимых для противостояния распространению пандемии COVID-19 договоренностей, 25 марта, Саррадж анонсировал широкомасштабную наступательную операцию под названием «Шторм мира». Тогда же боевики ПНС начали атаковать не только позиции ЛНА, но и обстреливать жилые кварталы, в особенности те, где поддерживают силы Хафтара.

ЛНА назвала ПНС многонациональной террористической бандой, выявив состав ее наемников

В середине апреля группировки ПНС под командованием турецких военнослужащих захватили несколько западных городов в Ливии, в том числе Сурман и Сабрату. Во время наступления к ним присоединились террористы ИГ и «Аль-Каиды». Ранее экстремисты находились в тюрьмах, но боевики освободили их и приняли в свои ряды. Глава «МВД» ПНС Фатхи Башага заверил жителей западной части Ливии, что обеспечит им безопасность. Однако обещание он не сдержал: вместо этого джихадисты ПНС, согласно фетве ИГ, разгромили и сожгли все госучреждения, провели серию публичных казней, осквернили трупы своих жертв и занялись мародерством.

После оккупации в западной части Ливии Файез Саррадж переложил ответственность за совершенные ПНС преступления на Ливийскую армию. Он отказался садиться за стол переговоров с Халифой Хафтаром, чем окончательно подтвердил неспособность к цивилизованному диалогу и соблюдению каких-либо договоренностей. В то же время Восток Ливии объединил усилия для стабилизации обстановки в стране. Палата представителей, согласно итогам Берлинской конференции, выступила с мирной инициативой создания нового Президентского Совета.

ЛНА назвала ПНС многонациональной террористической бандой, выявив состав ее наемников

Фельдмаршал предложение спикера Палаты Агилы Салеха Иссы поддержал и призвал ливийцев проявить гражданскую позицию: сделать самостоятельный выбор, с какой властью народ хочет продолжить свой путь. Также главнокомандующий ЛНА высказался касательно «правительства» Сарраджа, сделавшего Ливию оплотом терроризма.

«Президентский совет ПНС гордится созданной им террористической ситуацией в Сурмане и Сабрате, что подтверждает то, что Президентский совет — вступивший в заговор против родины предатель», — заявил Хафтар.

В заключении выступления фельдмаршал заверил народ, что будет сражаться с джихадистами, пока в стране не останется ни одного члена радикальных исламистских группировок.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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