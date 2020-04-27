Провал борьбы с коронавирусом в США обернулся оптимистичным прогнозом для России

Соединенные Штаты продолжают удерживать печальную пальму первенства по масштабам распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Прошедшая неделя поставила рекорд по числу американцев, заразившихся вирусом, — 987 160 человек. Сегодня психологически важная отметка в один миллион заболевших Америкой будет взята.

Счет смертей в США еще более впечатляет: по состоянию на 26 апреля, там зарегистрировано 55 413 смертей. Таким образом мгновенная, наблюдаемая прямо сейчас летальность коронавируса в США составляет целых 5,6%.

Об этом провале американской медицины сокрушается The New York Times. В представлении издания, пандемия коронавируса привела к «краху концепции исключительности США».

Авторы статьи с прискорбием признают, что рейтинги «готовности стран к опасным эпидемиям», в которых США традиционно занимали первые строчки, оказались дутыми. COVID-19 высветила неприглядную изнанку американской системы здравоохранения и, шире, государственной системы контроля заболеваний, оказавшихся неспособными ни предотвратить, ни эффективно бороться с опасной инфекцией. Уничижительная оценка NYT выглядит особенно явной, если соотнести число выявленных в Штатах заболевших с общим населением страны.

Впрочем, возможно, Америка сможет спастись от губительного вируса, полагает обозреватель Федерального агентства новостей. Новые данные о динамике пандемии в мире, которые можно почерпнуть из тестов на антитела к SARS-CoV-2, так называемых ИФА-анализов, позволяют дать умеренно оптимистические прогнозы о том, насколько быстро завершатся карантинные и ограничительные мероприятия на планете.

Судя по всему, видимая картинка пандемии дополняется скрытым фактором, чье влияние только сейчас стало заметным.

Антитела говорят о многом

Сдержанный оптимизм связан с новыми исследованиями, которые стали проводиться в связи с массовым внедрением тестов, выявляющих человеческие антитела против возбудителя COVID-19. Такие тесты называются иммуноферментными анализами (англ. enzyme-linked immunosorbent assay, ELISA). Они реагируют на специфические белки, которые вырабатывает человеческий организм в борьбе с возбудителем болезни. Логика результатов такого теста простая: если у человека есть антитела, значит он переболел специфической вирусной инфекцией, возможно даже бессимптомно.

Конечно, ИФА-анализ — это не «страховой полис», который означал бы, что человек теперь полностью невосприимчив к заболеванию. Любой вирус постоянно мутирует, поэтому, например, прививку от гриппа лучше делать ежегодно, подстраивая свой иммунитет под наиболее распространенный в этом году тип вируса.

Есть у приобретенного иммунитета и другая неприятная особенность: с течением времени он естественным образом угасает, так как погибают специфические клетки иммунной памяти, производящие в человеке антитела. Например, привитые при СССР от оспы в настоящее время в большинстве своем уже утратили к ней иммунитет, поскольку их организм после самой прививки никогда с вирусом оспы не сталкивался, а прививали их более 40 лет назад.

Однако если эпидемия в самом разгаре, тест на антитела может показать достаточно много — в частности, сколько реально людей в популяции уже переболели вирусом. Ведь найти белки антител в человеческом организме можно и через несколько месяцев, даже когда самого вируса, как говорится, «и след простыл». Но организм больного еще помнит о встрече с ним.

Бессимптомный COVID-19

Первые подозрения о том, что течение COVID-19 может не сопровождаться никакими внешними симптомами, появились еще в конце марта. В качестве «подопытной площадки» выступила 360-тысячная Исландия, которая к тому же представляет собой изолированный остров. После того как в стране сделали более 40 тысяч ПЦР-тестов на наличие вируса, охватив свыше 10% населения страны, оказалось, что болезнь гораздо более коварна, чем считалось ранее.

По словам главного эпидемиолога страны Торонфура Гуднасона, у половины сдавших ПЦР-тест отсутствовали любые, даже самые незначительные симптомы заболевания, но их тесты все равно показали положительный результат. Впоследствии о подобной особенности коронавируса сообщили из Китая: там по итогам эпидемии выяснилось, что около трети заболевших перенесли заболевание в крайне легкой форме, показав наличие вируса в организме только по результатам тестов, но без клинических проявлений — температуры, насморка, кашля и т. п.

Такая особенность COVID-19 сделала его очень опасным, поскольку разносчиками вируса оказались бессимптомные заболевшие — пусть даже период, когда они опасны для окружающих, составляет лишь 3–5 дней против двух-трех недель у тяжелобольных.

Исландские данные подвигли многие страны перейти от выявления цепочек зараженных к введению сплошного карантина и ограничительных мер. Ведь если вирус при бессимптомной форме можно выявить только в результате весьма неточного ПЦР-анализа, то как искать зараженных?

Однако эта особенность, с другой стороны, влияет на видимую летальность вируса. Если мы знаем лишь о половине зараженных, то наблюдаемую нами процентную величину летальности, например нынешние 5,6% в США, нужно тоже делить надвое. И тогда чудовищные 18 миллионов погибших, которые можно было бы насчитать простым перемножением населения Америки на видимую летальность, превратятся совсем в другую цифру, меньшую пропорционально числу бессимптомных больных, уже перенесших COVID-19 в легкой форме.

Вызывает сомнения и сама цифра в 5,6% умерших от коронавируса в США. Дело в том, что здесь играют роль искажения страховой медицины, при которых сегодня американским врачам и родственникам погибших выгодно записывать любую спорную смерть в жертвы коронавируса.

Этот момент, наглядно показывающий, что американская система здравоохранения давно превратилась в систему «болезнелечения», описан в той же статье NYT. Ее авторы сетуют о том, что «блеск» парадной страховой медицины на единичных случаях почти везде сочетается с ее же «нищетой» в проигранной борьбе против COVID-19.

Неточность данных тестов

Стоит сказать, что любые анализы, будь то выявляющий вирус ПЦР или реагирующий на антитела ИФА, по своей природе неточны. Первый может не выявить вирус, если он уже «спустился» в легкие, а мазок был взят из очистившейся от него носоглотки. Второй анализ имеет свои неточности: он может реагировать на антитела, наработанные против другой, схожей инфекции.

Кроме того, каждый человек самостоятельно борется с вирусом, и антитела против одного и того же вируса у разных людей могут быть различными. Настроенный на один их тип ИФА может и не выявить ваш личный ответ на вирус. Поэтому любой подобный тест проходит долгое тестирование, в ходе которого его постепенно улучшают, сводя к минимуму ложноположительные и ложноотрицательные реакции.

Сегодня на рынке тестов ИФА по COVID-19 творится форменное безумие. В одних только США зарегистрировано более 90 тест-систем, определяющих антитела к новому коронавирусу различными способами. Связано это с тем, что два ключевых американских ведомства, Центр по контролю заболеваний (CDC) и Федеральное управление по санитарному надзору (FDA), в конце февраля опозорились с ПЦР-тестами на коронавирус, безбожно затянув их согласование и, по сути, пропустив начало эпидемии в стране.

Поэтому теперь тесты ИФА «пошли в массы» практически без проверки или обычных согласований: FDA специальным письмом разрешило их немедленное использование. В силу этого многие анализы сейчас могут массово показывать ложные результаты. Опять-таки, с нормальным здравоохранением такой подход не имеет ничего общего, но коль скоро США превратились в «полигон для коронавируса», посмотрим, что же показали иммуноферментные анализы американцев.

Напомним, что недавнее исследование в Германии показало IFR коронавируса (англ. infection fatality rate, уровень летальности инфекции для всех зараженных, включая бессимптомных) в 0,4%. Эта цифра более чем вдвое меньше, чем видимый 1% летальности от COVID-19, который наблюдается в большинстве стран. И более чем на порядок меньше смертности в США, с их хваленым здравоохранением.

В апреле аналогичное исследование было проведено в Калифорнии, и тоже с масштабным использованием ИФА-тестов. Оно показало даже меньший процент летальности, с учетом бессимптомных больных, — лишь 0,1%. Правда, в этом штате COVID-19 смогли активно подавить карантином с самого начала развития эпидемии, в то время как в Германии карантинные меры были мягче. Да и качество использованных в США ИФА-тестов мы разобрали чуть выше.

Что это означает для России?

В настоящий момент видимая мгновенная летальность COVID-19 в России составляет меньше 1%. Если посчитать ее по состоянию на это утро, то получится 0,91% (794 погибших при 87 147 заболевших). Такой результат характерен для большинства систем здравоохранения в мире, которые не «впали в ступор» и не захлебнулись от избыточного количества тяжелобольных, а успешно вытягивают большую часть критических случаев.

Скорее всего, бессимптомный COVID-19 в России присутствует ровно таким же образом, как и в Исландии, Китае, США или Германии: новый коронавирус не делает предпочтений в национальном или расовом составе заболевших. Поэтому не исключено, что цифру видимой мгновенной летальности надо корректировать на число невыявленных больных, пропорционально уменьшая ее до значений, полученных с учетом переболевших людей по ИФА-тестам. Пожалуй, массовое проведение в России этих анализов было бы не лишним — оно успокоило бы многих из тех, кто панически боится заболеть COVID-19 или заразить им своих близких.

Как уже понятно, выявление бессимптомных больных представляет собой непростую задачу. Учитывая этот неприятный факт, не стоит ожидать полной отмены карантинных мер в России в ближайшем будущем. Помимо ограничения контактов, власти будут и дальше пропагандировать соблюдение социальной дистанции и личной гигиены. Когда эти нехитрые правила «зайдут на подкорку», ограничительные меры могут быть поэтапно ослаблены.

В целом, бессимптомный COVID-19 может оказать хорошую службу. Ведь переболевшие им люди приобретают иммунитет и в дальнейшем выступают естественным барьером для вируса. А наличие такого группового иммунитета как раз и является первейшей причиной остановки любой эпидемии. Так что не стоит умножать население России на 1% или даже на 0,4% и считать «будущее число умерших». Скорее всего, реальность будет гораздо более дружелюбной ко всем нам.