Вирусолог Аграновский оценил эффективность «масочного режима» в России

В Свердловской области с 1 мая вводится обязательный масочный режим. Вирусолог Алексей Аграновский объяснил, почему штрафы за отсутствие маски в общественных местах — «драконовская мера».

По словам губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, с 1 мая в регионе вводится обязательный масочный режим.

«В любом виде транспорта, в закрытых помещениях — только в маске. Это будет фиксироваться. В магазине, на транспорте люди без маски будут штрафоваться», — сказал Куйвашев на совещании с полпредом президента в Уральском федеральном округе Николаем Цукановым.

Протоколы на нарушителей обязательного масочного режима будут составлять сотрудники правоохранительных органов, затем они будут направляться в суд. При этом на улицах Свердловской области будет организована раздача одноразовых медицинских масок.

«Макси эффективны, только если их носят больные. Людям, имеющим симптомы ОРВИ, безусловно, лучше сидеть дома, но если они по какой-то причине должны выйти на улицу, им, конечно, нужно надеть маску. При этом мы знаем, что почти половина выявляемых носителей COVID-19 вообще не имеет никаких симптомов. И в этом плане введение масочного режима имеет свою логику. К тому же, когда человек в маске, он меньше прикасается ко рту и носу, тем самым снижается риск заражения коронавирусом. Это тоже плюс. То есть от повального ношения масок хуже не будет, но это, конечно, не панацея», — заметил в комментарии Федеральному агентству новостей доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.

При этом он считает, что штрафы за отсутствие маски в общественных местах — это «драконовская мера», особенно учитывая недоказанность эффективности такой защиты.

«Все-таки маски — это больше психологическая защита. Если человеку так комфортнее, если так он чувствует себя комфортнее, то пожалуйста. Но это не должно быть обязательным требованием к людям. Хотя такой же «масочный режим» вводится в Германии. Но я могу объяснить это тем, что власти любых стран и регионов не знают, что делать в сложившихся условиях. Кто поступает мудро, станет понятно, когда все закончится и будут наглядные результаты пандемии», — добавил Алексей Аграновский.

Отметим, что масочный режим в общественных местах и в общественном транспорте вводится в четырех населенных пунктах и четырех районах Якутии.