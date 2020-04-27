Пресняков помог покрасить волосы страдающей в самоизоляции Подольской

Москва, 27 апреля. Певец Владимир Пресняков-младший помог супруге Наталье Подольской привести в порядок волосы, чем в очередной раз доказал, что заслуживает звание «идеального мужа».

Участница «Фабрики звезд-5» призналась, что ее очень огорчали отросшие в самоизоляции корни волос. Салоны красоты давно закрыты, а прическа певицы требовала обновления.

Пресняков ради страдающей жены вжился в роль стилиста и самостоятельно покрасил любимой волосы в огненно-рыжий цвет. Процесс артисты сняли на видео и поделились с фанатами.

«Окрашивание волос в домашних условиях — это не так сложно, как кажется на первый взгляд! Цветом довольна», — призналась девушка.

Новый цвет волос вдохновил Подольскую на то, чтобы нарядиться в вечернее платье и нанести эффектный макияж, а затем попозировать на камеру.

Напомним, что Подольская и Пресняков женаты уже почти десять лет. Познакомились артисты на съемках программы «Большие гонки». Супруги воспитывают сына Артемия, который родился в 2015 году.

Подольская ранее заступилась за телеведущую Регину Тодоренко, слова которой о жертвах домашнего насилия вызвали широкий общественный резонанс. Журнал Glamour лишил ее звания «Женщина года» и подчеркнул, что выступает против любой формы насилия. Подольская осудила такую «жуткую публичную порку».