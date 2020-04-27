Мисмари заявил о готовности ЛНА защитить Тархуну от новых атак боевиков ПНС

Тобрук, 27 апреля. Официальный спикер Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмад Мисмари сообщил, что террористический режим главаря так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файеза Сарраджа использует перемирие для аккумуляции сил, планируя новое наступление на ЛНА. Генерал-майор подчеркнул, что об этом свидетельствует недавнее заявление «министра внутренних дел» ПНС Фатхи Башаги о намерении захватить город Тархуна.

Мисмари напомнил, что боевики ПНС уже не раз предпринимали попытки штурмом взять Тархуну, однако все они завершились полным разгромом джихадистов. При последнем массированном наступлении на город террористы, поддерживаемые турецкими БПЛА и артиллерией, атаковали с семи направлений.

«Они предъявили все, что у них есть, и не смогли даже приблизиться к окраинам города или его административным границам», — отметил он.

По словам генерал-майора, Ливийская национальная армия полностью контролирует ситуацию и располагает необходимыми тактическими оценками для защиты Тархуны от новых атак ПНС.

Представитель ЛНА также прокомментировал обвинения ПНС в отношении армии Халифы Хафтара, что она обстреливает жилые кварталы Триполи. Мисмари назвал эти обвинения ложными и напомнил, что именно боевики используют гражданскую инфраструктуру в качестве прикрытия своих вооруженных провокаций, в том числе систематических обстрелов. Генерал-майор подчеркнул, что все действия Сарраджа продиктованы желанием остаться у власти, в то время как Хафтар сражается в интересах ливийского народа, освобождая страну от терроризма.

Перемирие, введенное в Ливии 12 января, было использовано террористами для продолжения вооруженного противостояния и концентрации сил для новых наступлений: с 12 января при помощи Турции в североафриканскую страну были переброшены 17 тысяч джихадистов, порядка тысячи из них были убиты, еще около двух тысяч вернулись на родину. Ахмад Мисмари напомнил о недавних учениях ВВС Турции, прошедших у северных границ Ливии. Турецкие истребители F-16 отработали наступление на ливийскую территорию с нанесением ударов по объектам предполагаемого противника. ЛНА не боится широкомасштабной атаки Турции и готова противостоять ей в случае необходимости.

Говоря о текущей ситуации в ряде западных городов, захваченных ранее ПНС, в Сарбате в частности, спикер ЛНА отметил, что за преступления в них ответственны боевики различных группировок, которые бежали из города в 2016 году.