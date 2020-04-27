«Разожравшийся на карантине» Охлобыстин вызвал возмущение подписчиков

Москва, 27 апреля. Актер Иван Охлобыстин рассказал, что набрал лишний вес во время режима самоизоляции. Он опубликовал фотографию в социальной сети.

Как уточнил актер, он имеет те же проблемы, что и тысячи россиян, сидящих дома во время пандемии коронавируса. Артист уточнил, что много ест и мало двигается. Это, по его словам, привело к появлению лишнего веса.

«Разожрался за карантин, теперь кефир и гантели», — подписал фотографию актер.

Охлобыстин возмутил подписчиков.

«Примерно так я русского священника и представлял», — написали они. «Пост был, а вы обожрались. Вот и верующий человек», — заметили другие. «Разделся он, а стыдно мне», — добавили в комментариях.

В начале апреля многодетная семья российского актера Ивана Охлобыстина оказалась на карантине после того, как у старшей дочери была диагностирована коронавирусная инфекция.

В семье актера Ивана Охлобыстина шестеро детей. В настоящее время вся семья находится в режиме самоизоляции. По словам самой Анфисы, врачи рекомендовали ей пить как можно больше воды.

Также сообщалось, что народный артист РСФСР Лев Лещенко, который также заразился коронавирусом спел для поклонников песню «Надежда» из больничной палаты в качестве благодарности за одноименный флешмоб в социальных сетях. После госпитализации певца, директор культурного фонда Льва Лещенко Андрей Гайдель запустил в соцсетях флешмоб, в рамках которого фанаты музыканта пели песню «Надежда».

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая эпидемия пневмонии. Позднее специалисты установили, что источником заболевания стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2.