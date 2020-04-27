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ФАН-ТВ

Для ветерана ВОВ Михаила Мезина провели онлайн-парад. ФАН-ТВ

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В Новосибирске провели онлайн-парад для 97-летнего ветерана Великой Отечественной войны Михаила Мезина. Его поздравили военнослужащие 41 общевойсковой армии Центрального военного округа. Они прошли торжественным маршем под звуки военного оркестра, который исполнил несколько известных композиций.

Для ветерана ВОВ Михаила Мезина провели онлайн-парад. ФАН-ТВ

К поздравлению присоединился юнармеец, который прочитал для ветерана патриотическое стихотворение. Парад провели с соблюдением всех мер предосторожности. Онлайн-трансляцию организовали дома у участника ВОВ с помощью ноутбука.

Для ветерана ВОВ Михаила Мезина провели онлайн-парад. ФАН-ТВ

Михаил Алексеевич Мезин — участник Сталинградской битвы. Ушел на фронт добровольцем в 1941 году. Дважды его тяжело ранили. Награжден орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны I степени, медалью «За боевые заслуги», орденом «За службу Родине в ВС СССР» III степени. Сейчас ветеран продолжает заниматься патриотическим воспитанием молодежи.

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