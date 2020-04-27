Для ветерана ВОВ Михаила Мезина провели онлайн-парад. ФАН-ТВ

В Новосибирске провели онлайн-парад для 97-летнего ветерана Великой Отечественной войны Михаила Мезина. Его поздравили военнослужащие 41 общевойсковой армии Центрального военного округа. Они прошли торжественным маршем под звуки военного оркестра, который исполнил несколько известных композиций.

К поздравлению присоединился юнармеец, который прочитал для ветерана патриотическое стихотворение. Парад провели с соблюдением всех мер предосторожности. Онлайн-трансляцию организовали дома у участника ВОВ с помощью ноутбука.

Михаил Алексеевич Мезин — участник Сталинградской битвы. Ушел на фронт добровольцем в 1941 году. Дважды его тяжело ранили. Награжден орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны I степени, медалью «За боевые заслуги», орденом «За службу Родине в ВС СССР» III степени. Сейчас ветеран продолжает заниматься патриотическим воспитанием молодежи.