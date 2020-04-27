Песков прокомментировал сообщения о недостаточном оснащении больниц

Москва, 27 апреля. Во многих сообщениях о недостаточном оснащении больниц в период пандемии коронавируса есть элементы провокации, поэтому такую информацию надо перепроверять. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Где-то есть элементы провокации. Нужно просто обратиться в больницу в Коммунарке и перепроверить эту информацию», — сказал Песков, комментируя сообщения о том, что из больницы якобы массово уволились медсестры из-за недостаточной оснащенности.

Пресс-секретарь президента отметил, что врачи сейчас находятся на передовой борьбы с распространением коронавируса.

«Что касается действительно печальных новостей о гибели некоторых врачей, то мы все знаем, что врачи находятся на передовой борьбы, они действительно рискуют и проявляют образцовое самопожертвование. Это достойно восхищения и сожаления, когда врачи также заболевают, выполняя свой долг», — подчеркнул представитель Кремля.

Также Песков сообщил, что на местах действительно могут возникать проблемы со снабжением больниц, но они оперативно решаются. Пресс-секретарь главы государства призвал не делать выводов об общей ситуации на основе единичных случаев.

«Вопросами обеспечения и оснащения президент занимается ежедневно. <…> Предпринимаются очень энергичные шаги для обеспечения сектора здравоохранения всем необходимым. Каждая конкретная проблема решается в оперативном порядке», — отметил представитель Кремля.

Ранее врач больницы в Коммунарке Егор Ларин заявил, что Россия готова к прохождению пика эпидемии коронавируса. Он сообщил, что медики больницы поддерживают контакты с коллегами из Франции, Италии и Китая.