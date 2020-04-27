Ефимова взбудоражила поклонников шикарной фигурой и загаром

Лос-Анджелес, 27 апреля. Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова показала, как тренируется во время самоизоляции. Спортсменка взубдоражила подписчиков в Instagram шикарной фигурой.

В соцсети Ефимова опубликовала видео, на котором дала несколько советов другим пловцам и показала, как можно отрабатывать технику и поддерживать форму, когда нет возможности ходить в бассейн. Девушка разместилась на кухонной столешнице так, чтобы верхняя часть тела оставалась на весу, и начала имитировать плавание.

«Плаваем на суше или кухне», — написала спортсменка.

Также Ефимова опубликовала фотографию в купальнике, показав, что домашние тренировки помогают ей поддерживать прекрасную форму. Судя по фотографии, российская пловчиха успевает принимать солнечные ванны — как пишет KP.RU, сейчас спортсменка находится в Калифорнии.

Увидев снимок, поклонники завалили 28-летнюю чемпионку мира восторженными комментариями на разных языках.

«Просто очень красивая женщина», — восхитился kondratovgeorge.

«Сексуальный загар», — отметил billy_ray_valentine830.

«Пошла жара», — написал ivan_boyar.

«Очень красивая и позитивная девушка! А фигура вообще бомба!» — прокомментировал vadim_andreev.

«Загар зачетный», — сделал комплимент спортсменке sbg200672.

«Олимпийская богиня», — написал nikolay_nikolaevich_28.

Отметим, что Ефимова уже не в первый раз радует подписчиков, публикуя фото в купальнике. Так, снимки с морского побережья она выкладывала в январе.