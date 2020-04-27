Путин поручил снизить первый взнос по ипотеке для семей с детьми

Москва, 27 апреля. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству снизить до 15% первоначальный взнос по ипотеке с использованием материнского капитала для семей с детьми. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации представить предложения о снижении до 15% минимального размера первоначального взноса при предоставлении семьям, имеющим детей, кредитов (займов) на приобретение (строительство) жилого помещения с использованием средств материнского (семейного) капитала», — говорится в документе.

Поручение было дано по итогам поездки президента РФ в Ивановскую область. Участница встречи главы государства с представителями общественности пожаловалась, что многие семьи с детьми не могут получить ипотеку даже с учетом всех льгот из-за размера первоначального взноса.

Путин пообещал дать кабмину поручение снизить первую выплату. Поручение должно быть выполнено в срок до 20 мая текущего года.

Кроме того, глава государства поручил до 1 октября подготовить предложения о строительстве дворца водных видов спорта в Ивановской области и школы на 1,2 тысячи мест. В этот же срок кабмин совместно с ВЭБ.РФ должен подготовить предложения о создании современного культурного и образовательного пространства, а также Центра репродуктивного здоровья молодежи.

Ранее президент РФ предложил запустить специальную льготную программу ипотеки со ставкой 6,5% на покупку квартир в новостройках. Согласно его инициативе, все что превышает этот показатель, будет субсидироваться государством.

Льготную ипотеку можно взять до 1 ноября 2020 года, процентная ставка сохранится на весь срок кредита. Программа действует на суммы до 8 млн рублей в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленобласти, а также до 3 млн рублей в других субъектах РФ. Минимальный взнос составляет 20%.