Шерин объяснил призыв Путина к Западу использовать опыт Второй мировой в период эпидемии

Между учеными должно быть налажено международное сотрудничество в борьбе с эпидемией коронавируса. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал депутат Госдумы Александр Шерин, комментируя призыв президента России Владимира Путина использовать «бесценный опыт союзничества» времен Второй мировой войны для преодоления новых глобальных вызовов.

«Сегодня, когда человечество сталкивается с новыми глобальными вызовами и угрозами, мы должны в полной мере использовать бесценный опыт международного сотрудничества и истинного союзничества, накопленный нашими странами в годы Второй мировой войны», — говорится в приветствии президента к организаторам и гостям выставки «Сталин-Черчилль-Рузвельт: совместная борьба с нацизмом».

Глава государства подчеркивает, что «несмотря на политические расхождения и разные, порой диаметрально противоположные взгляды на происходящие события, руководители Советского союза, Великобритании и США смогли правильно расставить приоритеты, подняться над личными амбициями и по ключевым вопросам прийти к взаимному согласию, выработать общие подходы к сложным проблемам в интересах окончания Второй мировой войны, установления глобальной системы безопасности, основанной на коллективных действиях и Уставе ООН».

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин напомнил, что в период Второй мировой войны «был общий враг — фашистская Германия». В борьбе с ней немаловажную помощь оказали США.

«США проявили себя в роли настоящего союзника, когда одобрили кредит в 1 млрд долларов и внесли СССР в перечень государств, которые попадали под закон по «ленд-лизу». Они поздно, но все-таки открыли второй фронт. Поэтому если говорить о союзничестве, то это когда есть взаимная помощь. Если есть союзнические отношения такие же, как Советского союза с США, то сегодня это пригодилось бы в борьбе с международным терроризмом и пандемией. Тем не менее в случае с помощью как от Великобритании в годы Второй мировой — моральной и словесной — тоже нужно извлекать опыт», — заявил Шерин в интервью ФАН.

При этом депутат уверен, что важным шагом во время эпидемии коронавируса станет налаживание международного сотрудничества между ученым сообществом разных стран.

«Во время пандемии политики должны говорить меньше, а специалисты — больше. Между учеными должно быть налажено взаимодействие, как это было между советскими и американскими специалистами по борьбе с энцефалитом. Когда возникают проблемы, то здесь нужно укреплять сотрудничество между учеными. Они должны делиться наработками, чтобы мировое сообщество получало какие-то средства, препараты и вакцины», — добавил собеседник ФАН.

Ранее российский президент Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому дата окончания Второй мировой войны переносится на 3 сентября. Как отмечают авторы инициативы, она направлена на сохранение исторической справедливости в отношении победителей Второй мировой войны. В пояснительной записке к проекту говорится, что датой окончания Второй мировой войны должно стать именно 3 сентября, поскольку решающий вклад в завершение войны внесла победа советских войск над Японией.

В беседе с ФАН доцент кафедры истории и философии СПбГАСУ Евгений Гурьев рассказал, почему можно менять дату окончания Второй мировой войны. По его словам, существует две даты окончания Второй мировой, а поэтому каждая страна вправе выбирать свою.