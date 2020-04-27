Глава Минпросвещения РФ признал неготовность школ к дистанционному обучению

Москва, 27 апреля. Министр просвещения России Сергей Кравцов признался, что принял решение о переводе школ на дистанционное обучение, хотя понимал неготовность некоторых учебных заведений к такому формату.

По его словам, ведомство исходило из приоритета здоровья детей и учителей на фоне распространения коронавирусной инфекции, все остальное отошло на второй план.

«Учебный год можно наверстать, экзамены пересдать, а жизнь и здоровье никто не вернет», — передает объяснение министра «Газета.ru».

Кравцов отметил, что для многих учителей и семей дистанционное обучение стало шоком. Да и его собственная дочь «помучилась» с онлайн-платформами, которые зависали из-за перегрузки.

Глава Минпросвещения РФ констатировал, что избежать проблем с работой электронных образовательных площадок было невозможно, поскольку к таким резким нагрузкам не была готова даже Москва, передает «ФедералПресс».

«Зато у нас, слава богу, пока нет случаев тяжелой вирусной болезни среди школьников», — добавил он.

В мире сложилась непростая санитарно-эпидемиологическая обстановка из-за распространения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в Китае в конце прошлого года. Инфекцию подхватили почти три миллиона человек практически по всему миру, скончались более 200 тысяч.

В России, по последним данным, зафиксировано более 87 тысяч случаев заболевания коронавирусом нового типа, около 7,3 тысячи пациентов удалось вылечить, 794 скончались. Власти принимают все необходимые меры для предотвращения распространения инфекции. В регионах действует режим самоизоляции, школьники и студенты обучаются дистанционно, а многие работодатели разрешили сотрудникам трудиться удаленно.