За сутки от коронавируса в России излечились 579 человек

Москва, 27 апреля. За сутки от COVID-19 в России выздоровели 579 человек, всего выписаны 7346, об этом рассказали в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в стране.

«За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 579 человек», — подчеркнули специалисты.

За весь период врачам удалось вылечить 7346 человек.

Ранее стало известно, что Россия обогнала Китай в списке стран по числу заразившихся коронавирусом и заняла девятое место. Об этом свидетельствуют данные российского оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

По данным на 27 апреля, число заболевших коронавирусом в РФ увеличилось до 87147, за минувшие сутки было выявлено 6198 новых случаев заражения. Количество летальных случаев увеличилось на 50 за сутки и достигло 794.

Напомним, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что запустить промышленное производство вакцины от коронавируса при самом оптимистичном сценарии получится не раньше, чем через год, однако два года — это более реалистичный срок.

Основатель IT-компании напомнил, что начать использование вакцины не получится без трехфазовой процедуры апробирования и сертификации будущего препарата. Гейтс считает необходимым выбрать самые многообещающие разработки и параллельно налаживать их производство. Отметим, что основатель Microsoft вместе с супругой выделил 250 миллионов долларов на борьбу с пандемией коронавируса, в том числе на разработку вакцин в семи различных лабораториях.