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Экономика

Экономисты рассказали, установит ли цена на нефть новый антирекорд

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Экономисты рассказали, достигнет ли цена на нефть новых отрицательных рекордов

Российский рубль почти не отреагировал на падение цен не нефть. Подробнее о ситуации на нефтяном рынке — в материале Федерального агентства новостей.

Рост и падение

Стоимость нефти марки Brent с поставкой в июле поднялась выше 25 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 02.54 мск стоимость июльских фьючерсов на североморскую смесь выросла на 0,93% — до 25,04 доллара, стоимость июньских составляет 21,64 доллара.

Экономисты рассказали, достигнет ли цена на нефть новых отрицательных рекордов

Цена нефти марки WTI с поставкой в июне падает на 1,42% до 16,70 доллара за баррель.

Рост до 26 долларов

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев отметил, что на открытии зарубежных торгов Brent и WTI действительно выросли, однако на 10.00 по московскому времени июльский фьючерс Brent уже потерял 6%, снизившись до отметки 23,28 доллара за баррель, стоимость WTI снизилась на 15% и составила 14,39 доллара. На эти цифры российский рубль почти не отреагировал: доллар немного опустился (на 0,05 копейки, до 74,49 рубля), евро вырос на 0,12 копейки и составил 80,79 рубля.

«По прогнозам нефтетрейдеров, на этой неделе стоимость барреля марки Brent может вырасти до отметки 26 долларов, затем последует снижение до 15-16 долларов. В начале мая — опять повышение до 30-32 долларов (этому будет способствовать вступление в силу сделки ОПЕК+ по сокращению добычи на 10 млн баррелей в сутки, что рынок воспримет позитивно). К середине следующего месяца — снижение до отметок 12-15 долларов за баррель», — пояснил Артем Деев.

Экономисты рассказали, достигнет ли цена на нефть новых отрицательных рекордов

По словам экономиста, колебания на рынке нефти будут продолжаться, возможны новые отрицательные рекорды, так как снижения добычи, обозначенного ОПЕК+ и «Большой двадцаткой» (суммарно 15 млн баррелей в сутки) недостаточно для стабилизации рынка. Из суммы среднего потребления (около 100 млн баррелей в день) сейчас в мире потребляется только 65-70 млн баррелей. Поэтому необходимы дальнейшие шаги по сокращению добычи минимум на 30%, уверен эксперт.

«На этом фоне курс рубля будет поддерживаться валютными интервенциями ЦБ РФ. Временное укрепление до позиций 73-75 рублей за доллар сменится ослаблением до диапазона 78-80 рублей», — считает Артем Деев.

Решение ОПЕК+ станет определяющим

Эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Игорь Галактионов обратил внимание, что на этой неделе может расшириться контанго между фьючерсами Brent с поставкой в июне и июле. Ближайший июньский контракт исполняется 30 апреля и не учитывает перспектив смягчения профицита за счет сделки ОПЕК+.

«По мере приближения экспирации июньский контракт может оставаться под давлением, в то время как следующий фьючерс будет более стабилен. Дальнейшие перспективы цен будут зависеть от того, насколько сделка ОПЕК+ сможет замедлить рост мировых запасов нефти. Первые результаты могут появиться по истечении первой декады мая», — заключил Игорь Галактионов.

Ранее участники ОПЕК+ согласились на сокращение добычи нефти в три этапа от уровня октября 2018 года. Саудовская Аравия и Российская Федерация при реализации нового соглашения в рамках ОПЕК+ с мая по конец июня должны будут добывать не более 8,5 миллиона баррелей нефти в сутки.

Экономисты рассказали, достигнет ли цена на нефть новых отрицательных рекордов

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