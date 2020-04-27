Экономисты рассказали, установит ли цена на нефть новый антирекорд

Российский рубль почти не отреагировал на падение цен не нефть. Подробнее о ситуации на нефтяном рынке — в материале Федерального агентства новостей.

Рост и падение

Стоимость нефти марки Brent с поставкой в июле поднялась выше 25 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 02.54 мск стоимость июльских фьючерсов на североморскую смесь выросла на 0,93% — до 25,04 доллара, стоимость июньских составляет 21,64 доллара.

Цена нефти марки WTI с поставкой в июне падает на 1,42% до 16,70 доллара за баррель.

Рост до 26 долларов

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев отметил, что на открытии зарубежных торгов Brent и WTI действительно выросли, однако на 10.00 по московскому времени июльский фьючерс Brent уже потерял 6%, снизившись до отметки 23,28 доллара за баррель, стоимость WTI снизилась на 15% и составила 14,39 доллара. На эти цифры российский рубль почти не отреагировал: доллар немного опустился (на 0,05 копейки, до 74,49 рубля), евро вырос на 0,12 копейки и составил 80,79 рубля.

«По прогнозам нефтетрейдеров, на этой неделе стоимость барреля марки Brent может вырасти до отметки 26 долларов, затем последует снижение до 15-16 долларов. В начале мая — опять повышение до 30-32 долларов (этому будет способствовать вступление в силу сделки ОПЕК+ по сокращению добычи на 10 млн баррелей в сутки, что рынок воспримет позитивно). К середине следующего месяца — снижение до отметок 12-15 долларов за баррель», — пояснил Артем Деев.

По словам экономиста, колебания на рынке нефти будут продолжаться, возможны новые отрицательные рекорды, так как снижения добычи, обозначенного ОПЕК+ и «Большой двадцаткой» (суммарно 15 млн баррелей в сутки) недостаточно для стабилизации рынка. Из суммы среднего потребления (около 100 млн баррелей в день) сейчас в мире потребляется только 65-70 млн баррелей. Поэтому необходимы дальнейшие шаги по сокращению добычи минимум на 30%, уверен эксперт.

«На этом фоне курс рубля будет поддерживаться валютными интервенциями ЦБ РФ. Временное укрепление до позиций 73-75 рублей за доллар сменится ослаблением до диапазона 78-80 рублей», — считает Артем Деев.

Решение ОПЕК+ станет определяющим

Эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Игорь Галактионов обратил внимание, что на этой неделе может расшириться контанго между фьючерсами Brent с поставкой в июне и июле. Ближайший июньский контракт исполняется 30 апреля и не учитывает перспектив смягчения профицита за счет сделки ОПЕК+.

«По мере приближения экспирации июньский контракт может оставаться под давлением, в то время как следующий фьючерс будет более стабилен. Дальнейшие перспективы цен будут зависеть от того, насколько сделка ОПЕК+ сможет замедлить рост мировых запасов нефти. Первые результаты могут появиться по истечении первой декады мая», — заключил Игорь Галактионов.

Ранее участники ОПЕК+ согласились на сокращение добычи нефти в три этапа от уровня октября 2018 года. Саудовская Аравия и Российская Федерация при реализации нового соглашения в рамках ОПЕК+ с мая по конец июня должны будут добывать не более 8,5 миллиона баррелей нефти в сутки.