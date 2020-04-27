Сирия, 27 апреля. На севере Алеппо неизвестные заминировали автомобиль полевого командира «Сирийской национальной армии». В Дейр-эз-Зоре ребенок подорвался на мине. Системы ПВО перехватили 8 ракет ВВС Израиля в небе над Дамаском. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: провели воздушную разведку над позициями террористов на северо-востоке Латакии; в Дамаске и на западе Алеппо проводят работы по разминированию.

«Сирийская национальная армия» (СНА): лишилась полевого командира при взрыве заминированного автомобиля на севере Алеппо.

«Силы освобождения Африна»: подозреваются в минировании автомобиля протурецких боевиков в Алеппо.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1): совершило покушение на мэра города в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Дамаск

Новостное агентство SANA сообщает, что новью системы ПВО сирийской армии сработали в небе над Дамаском. По данным источника, атака была произведена со стороны Израиля, ракеты были выпущены из воздушного пространства Ливана. Расчетам ПВО удалось сбить несколько ракет, всего источники сообщают о 8 ударах, которые ВВС Израиля попытались нанести по позициям Сирийской Арабской армии и иранских бойцов. Со стороны Тель-Авива это далеко не первый акт агрессии, в начале марта вооруженные силы САР успешно отразили сразу 12 израильских ракет. Авиаудары Израиля являются частью комплексной агрессии, которая ведется против Сирии.

Источник также сообщает, что в пригородах столицы продолжаются работы по разминированию. С 10.00 до 14.00 саперы из инженерных подразделений САА проведут работы по ликвидации боеприпасов и взрывоопасных предметов, оставленных террористами в восточном пригороде Аль-Кабун.

Провинция Латакия

Сообщается об интенсивном полете разведывательных беспилотников сирийской армии над оккупированными боевиками районами на северо-востоке Латакии. Под контролем боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» и «Исламской партии Туркестана» (запрещенная в РФ террористическая организация) остаются высоты Курдских гор и стратегический город Кбана.

Приближенный к боевикам «Хайят Тахрир аш-Шам» источник в сети Twitter @ONG_News сообщает, что подкрепления сирийской армии прибывают в район поселка Сальма.

Провинция Алеппо

Согласно брифингу Центра примирения враждующих сторон в Сирии (ЦПВС), работы по ликвидации боеприпасов и СВУ боевиков в районе Лерамун на западе города Алеппо будут окончены 30 апреля. Согласно заявлению начальника отдела Алексея Полюховича, район был особенно важен для Алеппо, так как здесь находилась автобусная станция. После отступления из района террористов «Хайят Тахрир аш-Шам», в жилых кварталах осталось множество мин-ловушек, фугасов и неразорвавшихся ракетных снарядов. В ходе работ сирийские саперы обнаруживали до двух десятков потенциально опасных предметов на территории в 2500 квадратных метров. Глава районов Лерамун и Аль-Халидия Ибрагим Осман поблагодарил российских специалистов за помощь в восстановлении города и отметил в заявлении для прессы, что владельцы предприятий, расположенных в освобожденных от террористов районах, приступят к ремонту своих цехов после разминирования. В районе уже работает строительная комиссия, которая оценивает объем предстоящих восстановительных работ.

В окрестностях города Басута сработала бомба, установленная в автомобиль полевого командира протурецкой «Сирийской национальной армии». Командир скончался на месте. Службы внутренней безопасности СНА, которые прибыли на место происшествия, подозревают, что самодельная бомба была установлена курдскими боевиками из состава «Сил освобождения Африна».

Провинция Дейр-эз-Зор

Террористы запрещенного в РФ «Исламского государства» распространили в социальных сетях заявление об успешной вылазке на востоке провинции Дейр-эз-Зор. В оккупированном «Демократическими силами Сирии» городе Ас-Суса боевики установили СВУ в автомобиле, принадлежащем мэру. Мэр с тяжелыми ранениями доставлен в городской госпиталь.

Как передает агентство Deir Ezzor, в поселке Аль-Эзба на мине подорвался ребенок. По информации местных источников, мальчик по имени Гасан Маршад аль-Таяс получил осколочные ранения в результате срабатывания противопехотной мины, оставшейся после боевых действий в окрестностях поселка. Отметим, Аль-Эзба была оккупирована курдскими боевиками в начале 2017 года по сговору с террористами «Исламского государства». Однако до сих пор территория не была зачищена от мин и снарядов, оставленными ИГ.

1 Организация запрещена на территории РФ.