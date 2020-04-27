Большинство россиян на фоне пандемии считают главными социальные поправки в конституцию



Москва, 27 апреля. Социальные поправки в конституцию поддерживает абсолютное большинство россиян. И главной, по мнению 95% наших сограждан, является пункт о доступной и качественной медицинской помощи. К такому выводу пришли специалисты ВЦИОМ.

Помимо тезиса о доступной медпомощи, 94% участника опроса выделили поправку о признании детей важнейшим приоритетом госполитики России и обязанность государства обеспечить им соцподдержку.

93% граждан выделили поправку о защите природы и сохранении уникального природного многообразия РФ, для 92% респондентов самым важным пунктом является обязательная ежегодная индексация пенсий. Такое же число россиян отметили ответственность государства за защиту прав трудящихся и установление МРОТ не менее прожиточного минимума.

Для 88% россиян самой важной поправкой к конституции, касающейся защиты суверенитета страны, является поправка о защите государственной целостности и нерушимости границ. Еще 86% участников опроса выделили поправку о статусе России как государства, поддерживающего и укрепляющего международный мир и безопасность.

83% россиян поддерживают запрет двойного гражданства для чиновников и запрет на хранение ими ценных вещей и средств за границей. 81% участников опроса поддерживает запрет для судей открывать счета и иметь вклады за пределами РФ. 74% — приоритет Конституции России над международным правом.

Спросили у участников опроса и об отношении к поправкам, касающихся их убеждений. Выяснилось, что 89% россиян считают важным закрепить статус русского языка как языка государствообразующего народа, 88% поддерживают поправку о защите исторической правды и недопущении фальсификации истории. 86% выделили тезис, согласно которому культура РФ является уникальным наследием многонационального народа. Для 83% — важным является сохранение защиты института брака как союза женщины и мужчины. 79% наших сограждан считают необходимым закрепить на госуровне самобытность всех народов и этнических общностей.

Первой по важности политической поправкой для 64% россиян является снятие ограничения для занимавших или занимающего должность президента РФ на участие в качестве кандидата на следующих выборах. Еще 62% респондентов выделили поправку о создании единой системы публичной власти (62%).

Каждый второй гражданин РФ поддерживает расширение полномочий Госдумы, примерно столько же — расширение полномочий Совета Федерации. 42% отметили поправку о регулировании местоположения отдельных федеральных органов государственной власти и разрешение им пребывать в городе, отличном от Москвы.

Опрос ВЦИОМ был проведен 19 апреля. В нем приняли участие 1600 россиян. Как отметили социалоги центра, для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.