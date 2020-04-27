Путин поручил выделить регионам 200 млрд рублей на поддержку граждан

Москва, 27 апреля. Президент РФ Владимир Путин поручил до 15 мая предоставить регионам дополнительную финансовую помощь в 200 млрд рублей на меры по поддержке граждан и предприятий. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

«Предоставить бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение их сбалансированности дополнительную финансовую поддержку в размере 200 млрд рублей», — сказано в поручении главы государства.

В поручении отмечается, что средства должны быть направлены на поддержку граждан и предприятий в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

По данным на 27 апреля, число заболевших коронавирусом в РФ увеличилось до 87147, за минувшие сутки было выявлено 6198 новых случаев заражения. Количество летальных случаев увеличилось на 50 за сутки и достигло 794.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что самые эффективные меры в борьбе с коронавирусом связаны с различными режимами изоляции, и здесь важно найти золотую середину. Представитель Кремля подчеркнул, что в условиях коронавируса главная задача властей заключается в том, чтобы обеспечить стабильность системы здравоохранения.