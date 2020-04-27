В Минобрнауки объяснили принцип выбора вузами платформы для дистанционного обучения

Москва, 27 апреля. Российские вузы сами выбирают онлайн-платформы и сервисы для дистанционного обучения, — Министерство науки и высшего образования Российской Федерации этот вопрос никак не регламентирует. Об этом Федеральному агентству новостей рассказали в пресс-службе ведомства.

«Каждый вуз самостоятельно выбирает платформу, на которой осуществляется дистанционное обучение, — сообщил источник. — Кроме того, каждый преподаватель в дополнение к выбранной платформе может самостоятельно выбирать онлайн-сервисы и продукты, которые помогают ему поддерживать связь со студентами во время удаленной работы».

При выборе онлайн-инструментов преподаватели учитывают специфику образовательных программ и направлений обучения, а также мнение студентов.

«Министерство никаких рекомендаций по использованию сервисов и платформ не дает», — уточнили в Минобрнауки.

Напомним, из-за эпидемии коронавируса российские школы и вузы временно переведены на дистанционный режим обучения. Ранее стало известно, что популярная платформа Zoom, которой пользуются во многих российских как высших, так и средних учебных заведениях, является небезопасной.