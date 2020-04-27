Инфекционист назвал условие смягчения режима самоизоляции в РФ

Москва, 27 апреля. Смягчение карантинных мер в России станет возможным, когда 70% населения будут иметь барьер к новому коронавирусу — пройдут вакцинацию или перенесут заболевание. Об этом заявил доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

По его мнению, указанный процент послужит своего рода «финишной чертой», против которой никто не будет возражать.

«Чтобы смягчить режим, связанный с пандемией, 70 процентов населения должны иметь барьер — вакцинироваться или перенести заболевание. Понятно, что экономика давит, и никто ее разрушать не хочет, поэтому все стараются как-то смягчить», — сказал эксперт в эфире радио Sputnik.

Жемчугов отдельно оценил возможность снятия режима самоизоляции в Москве и Подмосковье. По его словам, снимать ограничения можно будет тогда, когда число умерших от коронавируса в субъектах будет устойчиво снижаться, а количество новых случаев заболевания зафиксируется на уровне плато.

«Можно открыть строительные рынки, дачно-садовые магазины, где торговля на улице, и можно ограничить количество тех, кто туда заходит, то есть обеспечить дистанцию. Это будет еще и психологическая разрядка», — добавил врач.

Ограничения, связанные с пандемией, уже смягчают в ряде европейских стран. На послабления пошли власти Чехии, Хорватии, Швейцарии и Греции.

В России прогнозировать смягчение ограничительных мер пока сложно, поскольку страна еще не вышла на плато по коронавирусу. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил мнение, что страна достигнет его в середине мая, и уже в июне ситуация улучшится. Он напомнил, что в Испании и Италии критическая фаза эпидемии продолжалась максимум полтора месяца.