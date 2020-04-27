Россия обогнала Китай по количеству заболевших коронавирусом

Москва, 27 апреля. Россия обогнала Китай в списке стран по числу заразившихся коронавирусом и заняла девятое место. Об этом свидетельствуют данные российского оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

По данным на 27 апреля, число заболевших коронавирусом в РФ увеличилось до 87147, за минувшие сутки было выявлено 6198 новых случаев заражения. Количество летальных случаев увеличилось на 50 за сутки и достигло 794.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса (США), в Китае число зараженных коронавирусом составляет 83912. Число скончавшихся от коронавируса в Китае достигло 4637 человек, что почти в шесть раз больше, чем в РФ.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку коронавирусной инфекции пандемией. По данным на 27 апреля, в мире достигло 3 млн человек заразились коронавирусом. Число погибших превысило 207 тысяч человек.

ВОЗ назвала сроки изготовления вакцины от коронавируса. В организации сообщили, что ученые разработали 67 прототипов вакцин от коронавируса, три из них уже проходят клинические испытания.

Кроме того, в ВОЗ заявили, что пока не располагают данными о возможности повторного заражения коронавирусной инфекцией. Специалисты посоветовали поборовшим опасную коронавирусную инфекцию людям не пренебрегать мерами профилактики.