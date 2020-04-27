Песков объяснил фразу Путина о «половцах и печенегах»

Москва, 27 апреля. Президент РФ Владимир Путин использует яркие фразы, например, о «половцах, печенегах и заразе коронавирусной», чтобы нагляднее доносить мысли до людей. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Конечно, президент знает вес своего слова», — сказал Песков, отвечая на вопрос, являются ли подобные высказывания заготовками или экспромтом.

Пресс-секретарь президента отметил в интервью «АиФ», что Путин пользуется поддержкой большинства россиян и является одним из самых авторитетных мировых лидеров. В связи с этим глава государства, по словам Пескова, понимает, что каждое произнесенное им слово анализируется и становится объектом пристального внимания, пишет «Газета.ру». При этом представитель Кремля подчеркнул, что Путин произносит подобные фразы не специально.

«Он это делает просто ради того, чтобы свои мысли лучше, нагляднее донести до людей. Это главное, почему он прибегает к каким-то красочным сравнениям, историческим образам», — заключил пресс-секретарь главы государства.

Фраза о «половцах и печенегах» прозвучала из уст Владимира Путина 8 апреля перед совещанием с губернаторами, напоминает НСН.

«Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы, — со всем справилась Россия», — сказал президент, добавив, что нам удастся победить и «эту заразу коронавирусную».

Ранее, комментируя это высказывание, Песков отметил, что глава государства очень хорошо знает историю, в том числе нашей страны.